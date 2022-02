Drepte Dahir (26) med kniv: – Jeg tenkte at «nå skal jeg dø»

– Det var veldig kaotisk. Alle skrek til hverandre, og det skjedde så fort, sier 34-åringen fra vitneboksen i Oslo tingrett.

Ni måneder har gått siden drapet han nå står tiltalt for. I en liten leilighet på Tøyen i Oslo endte slåsskampen fatalt da tiltalte stakk en kniv i brystet på Dahir Abdirahman Yusuf, som i forkant hadde slått ham med en jernstang.

Tiltalte var ute på helgepermisjon fra en rusinstitusjon i Oslo da en kamerat sent fredag 14. mai inviterte ham til å feire den islamske høytiden eid.

Uenige om kniv

Kameraten foreslo etter hvert at de skulle dra videre til en leilighet for å treffe en kvinne som han hadde snakket med, forklarer tiltalte.

Fremme i leiligheten ble tiltalte ifølge egen forklaring overrasket over at det var tre menn i tillegg til kvinnen. Alle i leiligheten var ruset.

AVGJØRES HER: Oslo tingrett behandler drapssaken denne uken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Stemningen var ikke god, så tiltalte og kameraten gikk raskt ut igjen av leiligheten.

Da innså de at de hadde lagt igjen drikkevarene sine, forklarer tiltalte, som samtidig oppdaget at kameraten hadde en kniv i lomma.

– Jeg sa at jeg ikke ville gå inn igjen hvis han hadde kniven med seg, så han ga meg kniven, som jeg puttet i lomma. Så banket vi på døra igjen, sier 34-åringen i retten.

Kameraten har i avhør benektet enhver befatning med kniven. Han og tiltalte er uenige om hvem som hadde den med seg til leiligheten.

– Dytting og slåssing

Da døren åpnet seg, var stemningen umiddelbart kaotisk, ifølge tiltalte. Han mener han forsøkte å forklare at de kun skulle hente drikken sin, men at ingen hørte på ham.

– Gutta var veldig hissige og aggressive. Det var dytting og slag og sånt, sier han.

ÅSTED: Politiets krimteknikere var på plass på stedet klokken 05.42 den aktuelle lørdagen, et snaut kvarter etter at politiet mottok først melding. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Tiltalte mener han fikk to slag i hodet.

– Mens jeg holdt meg til hodet, fikk jeg et slag i siden med jernstangen. Jeg snudde meg og så at han holdt på å slå meg i hodet. Alt ble «shaky». Jeg mistet balansen og tenkte «nå skal jeg dø», sier han.

BESLAGLAGT: Slik så jernstangen ut da politiet fant den. Statsadvokat Johan Øverberg viste den også frem fysisk i retten. Foto: Politiet

Tiltalte brakk et ribbein som følge av slaget med jernstangen. Også kameraten hans og mannen som bodde i leiligheten, har beskrevet at tiltalte ble slått.

De to siste personene som var til stede, har ikke politiet lyktes med å få avhørt.

– Siktet mot armen

Ifølge tiltalte skjedde drapet i løpet av få sekunder. Samtidig som jernstangen kom imot ham, tok han frem kniven og ropte «stopp, stopp», hevder han.

– Jeg siktet kniven mot armen hans, men han beveget seg så mye. Jeg kjente at jeg traff ham, men jeg var hundre prosent sikker på at jeg traff armen, sier han i retten.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien forsvarer den drapstiltalte 34-åringen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kniven traff 26-åringen i brystet. Mens tiltalte løp fra stedet, ringte mannen som bor leiligheten, til politiet.

Klokken 05.38 ble fornærmede fraktet inn i en sykebil. Han pustet, men var ikke kontaktbar. Derfor ble han hastet til sykehus.

Fire dager senere ble han konstatert død.

Politiet satte umiddelbart i gang jakten på gjerningsmannen, som vitnene på stedet hadde beskrevet for dem.

Nektet i avhør

Først fant de kameraten hans langs et fortau i nærheten. Han ble siktet, men fikk saken ble senere henlagt for hans del.

Til tross for en omfattende politijakt tok det et døgn før tiltalte klokken 16.14 søndag 16. mai ble pågrepet på Comfort Express Hotel i Oslo sentrum.

GJEMTE SEG: Den tiltalte mannen forklarer at han ruset seg for å takle smertene i ribbeinet mens han satt på et hotellrom og vurderte å melde seg for politiet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I sine første avhør med politiet nektet 34-åringen enhver befatning med drapet.

På spørsmål om hvorfor han ikke la kortene på bordet, svarer han i dag at han var svært sliten og ruset da han ble pågrepet kort tid etter pågripelsen.

Også i senere avhør nektet han likevel for å ha noe med drapet å gjøre.

– Jeg forandret mening etter noen dager og bestemte meg for å si det som det var, sier han i dag.

Tidligere straffedømt

Den tiltalte mannen svarte tydelig «ikke skyldig» da dommeren leste opp tiltalen for ham tirsdag morgen. Han mener han handlet i nødverge da han begikk drapet.

AKTOR: Statsadvokat Johan Øverberg fører påtalemyndighetens sak mot 34-åringen. Foto: Lise Åserud / NTB

I retten er tiltalte åpen om sine rusproblemer, som begynte allerede i ungdomsårene. Mannen kom til Norge uten foreldre da han var i barneskolealder.

Han er heller ikke ukjent for politiet fra tidligere.

I 2014 ble tiltalte dømt til fengsel i åtte måneder for vold. Ifølge dommen brukte han blant annet en glassflaske til å utøve volden, noe som skadet synet til voldsofferet.

I samme straffesak ble han også dømt for å ha stjålet et par jeans fra Carlings og for oppbevaring av cannabis. Høsten 2020 ble han igjen dømt for oppbevaring av narkotika.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett.