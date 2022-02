Bestemor i kamptrening: – Jeg vil ikke miste landet eller byen min

I Mariupol øst i Ukraina ligger 79 år gamle Valentyna Konstatinovska på bakken i skyteposisjon.

Hun vil være klar til kamp.

– Jeg er klar for å skyte. Hvis noe skjer vil jeg beskytte hjemmet mitt, byen min, barna mine, sier 79 åringen til AP.

Hun er en av mange sivile som drar på selvforsvarskurs i tilfelle en russisk invasjon inntreffer.

SPESIALSTYRKER: Azov medlem i skyteposisjon. Foto: Vadim Ghirda/AP

Pro-russiske separatister i nabobyen

Det er særlig Donbas-regionen øst i Ukraina som har vært hardest rammet av kamper de siste årene.

Tirsdag kom meldingen om at russiske folkevalgte ber Putin anerkjenne de to byene Donetsk og Lugansk i regionen, melder NTB.

De to byene har siden 2014 vært styrt av pro-russiske separatister, og Russlands ambassadør sa i et intervju med The Guardian mandag at et motangrep ikke var utenkelig dersom ukrainske styrker begynner å "drepe russiske borgere" i Donbas-regionen.

Mariupol ligger to snaue timer unna Donetsk.

Trening fra kontroversiell militærgruppe

I Mariupol får de opptrening av den høyrevridde Azovbataljonen, som tidligere har blitt stemplet som en nynazistisk gruppe av vestlige journalister.

– Hvis Russland angriper Kyiv, Mariupol eller Odessa burde folket vårt være klare, sier Kyrylo Berkal.

Han er kommandant i Azovbataljonen, og hjelper til med opptrening av sivile.

Opplæring i alle aldre

Dette er en av flere øvelser som har blitt utført over hele landet for å trene opp sivile i forkant av den mulige invasjonen av russiske tropper.

Konstantynovska har deltatt i øvelsene sammen med barn helt ned til fire års alderen. Ukrainere beskriver 79-åringen som en helt, ifølge Daily mail.

– Jeg kommer til å gjøre det fordi jeg tror jeg er klar for det. Jeg vil ikke miste landet mitt, byen min.

INTRUKSJONER: Her får blant annet 79 åring kurs i våpenhåndtering. Foto: Vadim Ghirda/AP

Håp om diplomatisk løsning

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier tirsdag at det er grunn til forsiktig optimisme, etter positive russiske signaler til en diplomatisk løsning.

I et møte med Tysklands rikskansler samme dag, sa Vladimir Putin at han «selvsagt ikke ønsker krig».