Graabak og Oftebro sørget for dobbelt norsk etter utrolig Riiber-tabbe

Jarl Magnus Riiber hadde et kjempeutgangspunkt for gull i comebacket, så gikk han feil i sporet. Da kom Jørgen Graabak fra dypet og tok et sensasjonelt OL-gull, mens Jens Lurås Oftebro tok sølvet.

Se Riibers enorme tabbe øverst!

OL har vært en spesiell opplevelse for Jarl Magnus Riiber. Kombinertutøveren testet positivt for korona i Kina, og mistet dermed de første øvelsene i OL.

Tirsdag var Riiber tilbake i manesjen, kun ett døgn etter at tolv dagers isolasjon var over. Det skulle bli en gedigen nedtur etter en kjempetabbe.

I comebacket lå alt til rette for en sensasjonell seier da han hadde 44 sekunder å gå på i langrennet etter strålende hopp. Riiber rotet bort dessverre bort hele 33 sekunder da han gikk feil(!) på første runden. Riiber gikk inn på stadionet, og måtte snu.

Den feilen ble kostbar. Etter 8,5 kilometer klarte ikke Riiber å holde følge lenger og da var han ute av gullkampen.

Det skulle bli norsk seier likevel, og det på et utrolig vis. Fra dypet kom Jørgen Graabak og vant et utrolig OL-gull etter en spektakulær sluttspurt. Jens Lurås Oftebro sørget for dobbelt norsk etter en utrolig spurt om sølvet.

– Det er litt vanskelig å forstå. Jeg har litt vanskelig for å tro på det nå. Nok en gang skjer ting på de siste 400 meterne her. Det er litt rart og jeg tror jeg trenger litt tid på å fordøye denne her, sier Jørgen Graabak til Discovery etter seieren.

– Det er her fryktelig stort. For et OL det er i ferd med å bli, sier Graabak til TV 2, og legger til:

– Det er drøyt stort. Det er åtte år siden jeg ble olympisk mester i stor bakke i Sotsji, og jeg trodde ikke det kunne bli større. Nå er det sølv og gull. Det er kjempestort og jeg er stolt over det.

Oftebro var strålende fornøyd med sølv.

– Jeg satt meg som mål å komme på den pallen. Å klare det er utrolig gøy, sier han til TV 2.

Nyhetene: Dobbelt norsk etter vanvittig avslutning

Sportssjef til Ivar Stuan var storfornøyd etter gullet.

– Jørgen er legendarisk igjen, så har vi fått kronprinsen Oftebro opp på sølv også. Vi lager jo show, sier en storfornøyd sportssjef for kombinert Ivar Stuan til Discovery.

– Vi lager mye sirkus! Makan til sirkus! Siden vi kom har det vært noe hele tiden, sier Stuan til TV 2.

Riiber gledet seg over lagkameratene etter hans egen fiasko.

– Det er gledelig å se Jørgen og Jens prestere det de gjør i mitt fravær og med mine feil. Gøy at de gjør det når jeg ikke lykkes, sier Riiber til Discovery.

– Jeg har ikke ord. Det han gjør i dag er helt unikt. Han tar inn 2:07. Føret passet ham og Jens perfekt. Jeg er mektig imponert, sier Riiber om Gull-Graabak.

MÅTTE SNU: Her innser Jarl Magnus Riiber at han har gått feil på førsterunden. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Bare Riiber som kan få til noe sånt

Riibers gode grunnlag ble lagt med mesterlige hopp. Med et bestehopp på 142 meter startet Riiber hele 44 sekunder foran Kristjan Ilves og japanske Ryota Yamamoto i langrennet.

Riiber var spent på langrennsformen etter koronasmitten.

– Veldig. Jeg har ingen indikasjoner på hvor jeg står. Jeg må gå ut, gjøre kloke valg og gå mitt eget løp, sa Riiber til TV 2 før langrennet.

SUPERHOPP: Ingen var i nærheten av Jarl Magnus Riiber i hoppkonkurransen. Foto: CHRISTOF STACHE

Sportssjef Ivar Stuan var langt mer optimistisk før det skulle avgjøres.

– Det bare Jarl Magnus Riiber som kan få til noe sånt på denne kloden her, sier sportssjef for kombinert Ivar Stuan til TV 2 etter hoppkonkurransen.

– Jeg tror på gull. Nå har jeg hørt om mirakler både på skiskyting og skøyter i dag. Jeg tar gjerne et mirakel i kombinert også.

Det ble norsk gull, men ikke til Riiber.

– Jeg følte meg råtten

Riiber fikk først klarsignal til å starte kombinertkonkurransen i stor bakke mandag kveld.

Han ble først koronaklarert og tatt ut av isolasjon etter å ha testet positivt i Kina. Han fikk seg en treningsøkt i løypa før han også fikk seg et hopp i storbakken som prøvehopper i mennenes lagkonkurranse.

– Jeg følte meg råtten i går, men heldigvis var det en litt bedre dag i dag. Jeg hadde ikke noe å tape på å kjøre på, ikke ha håndbrekket på. Jeg lot meg inspirere av Lindvik, sier Riiber til TV 2.