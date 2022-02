«Panceggs» - speilegg og pannekaker i samme rett

Kokk og forfatter Sara Døscher gjestet kjøkkenet i dag. Får hun valget mellom pannekaker og speilegg er det vanskelig å velge - her er oppskriften på Saras «panceggs».

«Panceggs»

Dette trenger du til pannekakerøren (4 pers):

2,5 dl hvetemel

2 egg

2,5 dl melk

En klype salt

1 ss nøytral olje

Smør til steking

Legg til side 4 egg (til speilegg)

Slik gjør du:

Finn frem to bakeboller og en visp. Kakk eggene i den ene bollen og visp dem godt. Bland mel og salt i den andre bollen. Ha litt og litt av melblandingen over i eggene mens du visper alt du kan - for å unngå klumper. Når mel, salt og egg er en jevn, tykk røre begynner du å spe inn melken, litt av gangen, mens du visper jevnt. Bland i oljen tilslutt og voila - røren er klar.

Varm opp en stekepanne og smelt en klatt smør i pannen. Øs over pannekakerøre i en sirkel, altså ikke i hele stekepannen, men en ring rundt langs kanten, slik at det blir plass til et speilegg i midten. Når pannekakerøre begynner å feste seg litt kakker du et egg i midten. Så snart egget ser ferdig stekt ut vender du de fire «sidene» på pannekaken inn mot midten. Bruk en stekespade og løft av din «pancegg» så snart den er ferdig stekt.

Velg deg en topping du liker, for eksempel revet ost, grønn saus eller rød saus. Avokado i skiver er også deilig tilbehør, det samme er min knallrosa yoghurtdressing med rødbete. Her er det ingen begrensninger - bruk fantasien og pimp om dine «panceggs» så de blir fargerike og smaksrike! Velbekomme!

Grønn saus (Salsa Verde)

Dette trenger du:

4 hvitløksfedd

5 dl persilleblader

1,2 dl tistelolje eller annen nøytral olje (eller olivenolje hvis du vil ha smaken)

1 klype malt spisskummen

1 teskje salt

Slik gjør du:

Ha alle ingrediensene i en blender/foodprocessor og kjør til en jevn saus. Husk at sausen er aller best á la minute (helt fersk), den mister nemlig fort mye av den friske grønnfargen hvis den står over natten.

Rød saus (Salsa Roja)

Dette trenger du:

1 kg modne plommetomater

2 grønne Jalapeno-peppers (ferske, ikke på boks). Liker du det mindre sterkt kan du bruke grønne «Padrones»-peppers isteden.

1/2 stor gul løk

2 hvitløksfedd

1/2 dl ferske korianderblader

2 ss god olivenolje (extra virgin)

Salt

Slik gjør du:

Ha alle ingrediensene i en blender/foodprosessor og kjør til en jevn saus. Ha litt olivenolje i en gryte og varm opp. Tilsett den røde sausen, smak til med salt. Kok opp og skru ned for varmen. La sausen småkoke i 15-20 minutter. Smak til igjen, tilsett salt (eller noen dråper sitron) hvis du syns det trengs.

Denne sausen holder seg lenge i kjøleskap. Kjøl den ned og ha den over på et glass med lokk. Oppbevar den i kjøleskapet til den skal brukes. Nydelig som topping på en mengde retter - alt fra «panceggs» til taco!