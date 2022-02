Et unødvendig og betenkelig forslag

Arbeidsministeren bringer noen prinsipielle utfordringer til bords når hun foreslår at fagforeninger skal kunne saksøke virksomheter for påstått ulovlig innleie.

Virke er opptatt av å sikre et seriøst arbeidsliv, der vi følger lover, regler og tariffavtaler. Ulovlig innleie skal slås ned på, men det må være Arbeidstilsynet som foretar tilsyn og håndhever innleiereglene. Regjeringens forslag er både prinsipielt betenkelig og unødvendig.

Brudd med prosessprinsippet og menneskerettighetene

Et viktig prosessprinsipp i arbeidslivet er retten til selv å bestemme om man vil saksøke sin arbeidsgiver, i dette tilfelle innleievirksomheten. Med regjeringens forslag vil fagforeningen kunne saksøke innleievirksomheten uten at den innleide selv ønsker det, og uavhengig av om den innleide er medlem i fagforeningen eller ikke. Det bryter etter Virkes syn kravene til rettferdig rettergang. I enkelte tilfeller, der den innleide er uorganisert, kan forslaget også oppleves som brudd på den negative organisasjonsfriheten som er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen. At en organisasjon kan saksøke den innleides arbeidsgiver, uten den innleides samtykke utfordrer også personvernhensyn. Det er prinsipielt betenkelig og kan i ytterste konsekvens føre til at en ansatt blir fanget i årelange rettsprosesser mot sin vilje.

Hva med Arbeidstilsynet?

Det er i dag Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak er oppfylt, og deres rolle er utvidet i nyere tid. Fra 2020 fikk Arbeidstilsynet håndhevingskompetanse for å kunne gi pålegg og reaksjoner ved brudd. Det mener vi var en klok beslutning. En utvidet innsats for å bekjempe ulovlig innleie møter vi velkommen, men det bør etter Virkes syn gjøres gjennom myndighetene og Arbeidstilsynet, ikke gjennom et privatisert tilsyn i regi av fagforeningene.

Fagforeningenes virkemidler

Sterke fagforeninger som taler arbeidstakernes sak er avgjørende for et velfungerende trepartssamarbeid og den norske modellen. Fagforeningene har i dag en rekke virkemidler de kan bruke ved mistanke om ulovlig innleie. De kan støtte arbeidstakere i individuelle søksmål, erklære partshjelp og reise gruppesøksmål. Det er lagt godt til rette for at fagforeningene kan undersøke og få en rettslig avklaring på påstått ulovlig innleie, uten kollektiv søksmålsrett.

De useriøse må tas

La det ikke være noen som helst form for tvil. De som driver useriøst, må tas. Samtidig mener vi at dagens lovverk står seg godt og at kombinasjonen med sterke fagforeninger og et kompetent og aktivt Arbeidstilsyn, er den rette. Forslaget til regjeringen om kollektiv søksmålsrett er både unødvendig og prinsipielt betenkelig, og bør legges bort. En utvidet innsats mot ulovlig innleie bør gjøres gjennom Arbeidstilsynet.

