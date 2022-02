Gjorde franskmannen lynforbannet: – Som å se Northug på sitt beste

Franske Quentin Fillon Maillet var lynforbannet på Vetle Sjåstad Christiansen underveis på den fjerde og avgjørende stafettetappen. Christiansen ville ikke hjelpe Maillet med å tette luken frem til russiske Eduard Latypov.

TV-bildene viser at Maillet sendte noen franske gloser i retning nordmannen. Men det var Sjåstad Christiansen som kunne le sist.

Jeg var litt overrasket over at han skulle bli så hissig Tarjei Bø

– Heldigvis har jeg ikke lært nok fransk av Siegfried (Norges trener, red. anm) til å forstå hva han sier, men jeg skjønner at han vil ha meg frem, sier Christiansen.

– Fillon Maillet er verdens beste skiskytter. Er han god nok, får han gå fra. Han må tåle at noen henger på ham og lar ham gjøre grovjobben. Da vi ikke ville dra, prøvde han på noen spektakulære rykk inn mot skyting. Jeg hadde ikke så veldig lyst til å være med på den leken. Jeg tenkte jeg måtte gå mitt eget løp. Det funket å ikke være med på den franske moroa, sier Christiansen.

– Som å se Northug

Nordmannen valgte i stedet å spare krefter til sisterunden. Maillet, vanligvis en mye bedre langrennsløper, klarte ikke å ta inn noe som helst.

Lagkompisene likte å se den kyniske siden av Sjåstad Christiansen.

– Vi vet det enorme potensialet han har, men den roen og taktikkeriet... Det var som å se Petter Northug på sitt aller beste. Han ville ikke dra. Var oppe og terget litt. Fillon Maillet fly forbanna. Han stresset dem og spilte dem sjakk matt, sier Tarjei Bø.

– Hva tror du franskmannen tenkte?

– Han tente på alle pluggene. Jeg var litt overrasket over at han skulle bli så hissig. Det var kult å se at han terget på seg han som har vært OL-kongen hittil. Det er små mindgames som gjør at det bikker over. Man skal ikke se bort fra at den lille seansen gjorde at han ble satt ut litt, sier Bø.

Her svikter russeren fullstendig

– Høydepunktet i karrieren

Christiansen takker for de rosende ordene.

– Det er absolutt høydepunktet i min karriere. Å få den muligheten, en perfekt posisjon til å angripe og å gå for gull, er det man drømmer om som liten. Det var derfor pappa sto med boomblasteren fem meter bak hodet mitt på Geilo skistadion da jeg var 14 år. Han lot meg ikke gå hjem før jeg hadde skutt 20 treff. Det er mye målrettet jobbing for et så lite tidsmessig øyeblikk. Det er noen timer som ligger bak en slik prestasjon, sier Christiansen.

Norges franske trener Siegfried Mazet likte godt måten Christiansen irriterte franskmannen på.

– Jeg er ganske sikker på at Vetle visste hvordan han skulle provosere ham litt. Det er en del av gamet, vi har sett dette før, for eksempel flere ganger med Petter Northug. Det er bare bra, det er slik sporten er og jeg elsker det, sier skytetrener Siegfried Mazet.

– Har dere øvd på denne taktikken?

– I fjor sommer sa jeg til Vetle at jeg ønsker å se ham gjøre sin egen form for skiskyting. At han er så god og så sterk at han kan "leke" med de andre. At han kan få de andre til å gjøre som han vil. Det har jeg ønsket å se, og det har ikke skjedd så ofte. Når vi har vært på treningsleir med Johannes, Tarjei og dem, har jeg sagt at du kan ta dem. De er kanskje de beste, men du kan få de til å slite. For Vetle kan være raskere, han kan provosere litt i løypen. I dag gjorde han det, og det var godt å se.