Glatte veier på Østlandet: – Det smeller i ett sett

Det er svært glatt flere steder på Østlandet tirsdag. Politiet melder om mange oppdrag tilknyttet utforkjørsler og ulykker, men ingen skal ha ført til alvorlig personskade.

Tirsdag morgen ga fare for vannplaning flere steder på grunn av mye vann i vegbanen, som utover formiddagen har frosset til is.

– Det smeller i ett sett

På E6 i Djupdalen utenfor Oslo oppstod det to trafikkuhell på formiddagen. En bil kjørt først inn i autovernet, før en lastebil og en personbil kolliderte i etterkant.

– Foreløpig ikke meldt om personskader på noen av uhellene. Veldig glatt på stedet, skrev politiet på Twitter.

Operasjonsleder Atle Vesttorp sier til TV 2 klokken 10.20 at det for øyeblikket er svært travelt for øst politidistrikt.

– Det smeller i ett sett. Veldig mange steder har det lagt seg sånne tynne ishinner på veiene. Det er litt skummelt, fordi det ikke er synlig for folk før de merker at det ikke er noe veigrep, sier Vesttorp.

Også på E6 ved Jessheim har det vært et trafikkuhell med fire biler involvert, og i Drøbak har en personbil sklidd inn i en lastebil.

På Lørenskog har en bil kjørt inn i en fjellvegg før en annen bil kjørte ut på samme sted.

#Oslo #Bærum #Asker. Det er svært glatt mange steder. Vi har meldinger om biler som har kjørt av veien og trafikkulykker flere stedet. Kjør forsiktig. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 15, 2022

Mye kø

Flere av stedene har det dannet seg kø, deriblant på E6 i Djupdalen, E6 ved Jessheim og Blåkolltunnelen på Rælingen.

I Blåkolltunnelen har flere biler vært involvert i en ulykke, og det er ifølge politiet snakk om én ulykke i hver ende av tunnelen.

– Kjør forsiktig og beregn god tid, lyder derfor oppfordringen fra operasjonslederen.

Det er foreløpig ikke meldt om alvorlige personskader på Østlandet, men han mener det er fare for at det kan skje.

– Vi håper det blir bedre når Vegtrafikksentralen har sendt ut sine operatører for å strø, sier Vesttorp.

Svært glatt i Oslo

I hovedstaden har også glatte veier bydd på utfordringer.

– Det er svært glatt mange steder. Vi har meldinger om biler som har kjørt av veien og trafikkulykker flere steder. Kjør forsiktig, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Blant annet har to biler vært involvert i en ulykke ved Eiksmarka i Bærum, og det har vært en trafikkulykke som ga trafikale problemer i Oslo sentrum.