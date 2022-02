Til en hver tid ligger det rundt 60.000 brukte biler ute på finn.no. I fjor ble det publisert 680.316 nye annonser i deres bil-seksjon. Det var en økning på over 10 prosent fra 2020.

Noen merker og modeller er mer populære enn andre her. Bilkjøperne går i stor grad i flokk. Men ser vi på hva brukerne skriver inn av fritekst-søk, er mangfoldet stort.

Helt på topp der i fjor er et navn som avslører at mange er i minst like stort drømmodus – som kjøpemodus. Der finner vi nemlig «AMG».

De har i flere år modifisert og videreutviklet Mercedes-modeller. Her snakker vi om biler som skiller seg fra mengden og som har høy entusiastfaktor.

Elbilene omsettes raskest

Det samme kan vi trygt si om det nest mest brukte søkeordet. Det er nemlig «cabriolet». Dette er ekstra interessant fordi salget av cabrioleter i Norge har vært sterkt nedadgående i flere år. Veldig få velger en cabriolet som nybil. Men det stopper tydeligvis ikke alle de som har lyst på en i bruktmarkedet.

På tredjeplass finner vi imidlertid noe som både er populært og storselgende. Nemlig «elbil». Elbilene dominerer nå nybilsalget i Norge fullstendig. Andelen på bruktmarkedet er også raskt stigende, samtidig som brukte elbiler nå omsettes kjappere enn både bensin- og dieselbiler. På mange modeller er etterspørselen høyere enn tilbudet, dermed selges bilene raskt og til gode priser.

Volkswagen Golf Cabriolet har i flere generasjoner vært en populær bil. Her er det også ganske mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Reparasjonsobjekt

Det fjerde mest brukte søkeordet er så «rep objekt». Den forkortelsen står for reparasjonsobjekt og blir mye brukt om biler der alt ikke er i orden. Her er det også et viktig juridisk aspekt. Ved å gjøre det klart at bilen er et reparasjonsobjekt, reduserer man også sjansen for at kjøper kan komme tilbake og klage i etterkant.

Delebil er også et mye brukt ord i denne sammenhengen. For kjøpere som kan fikse og skru litt selv, kan dette være en fin måte å skaffe seg bil til hyggelig pris.

Videre på denne listen finner vi søkeord som «pickup», «bil», «veteranbiler» og «innbytte». Dessuten: Det eneste bilmerket som når opp på listen over de mest brukte søkeordene. Gjetter du hvilket? Jo, det er «Tesla».

Skal du ha virkelig billig bil? Da kan det være smart å søke opp biler som selges som reparasjonsobjekter.

Model S fra 200.000 kroner

– Akkurat det er ikke så veldig overraskende. Tesla toppet salgslistene for nye biler her i Norge i fjor. Og biler som er attraktive som nybiler er generelt også attraktive bruktbiler. Model 3 og etter hvert Model Y har gjort Tesla til et langt mer oppnåelig merke for mange. Men fortsatt er det naturligvis mange som enten ikke har anledning eller lyst til å bla opp for en helt ny Tesla, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

På bruktmarkedet er det Model S som nå er klart rimeligst. Prisene starter her på rundt 200.000 kroner.

– Da snakker vi gjerne biler fra 2013-2015, som har gått langt og som nå er utenfor nybilgaranti. Ofte også med de ikke aller mest kurante spesifikasjonene. Model 3 starter på sin side på drøye 300.000 kroner. Her skal vi huske at «billig-versjonen» først kom på markedet i fjor, og så langt ikke gjør mye utav seg på bruktmarkedet. Men det vil naturligvis endre seg i årene fremover. Totalt sett er det nå over 1.250 brukte Tesla til salgs i Norge. Dermed er de også inne på listen over 20 største merkene på bruktbil her hjemme, avslutter Benny.

De mest brukte søkeordene på finn.no/motor 1. AMG

2. Cabriolet

3. Elbil

4. Rep. objekt

5. Pickup

6. Bil

7. Veteranbiler

8. Tesla

9. Innbytte

