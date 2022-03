VW hadde full klaff med lanseringen av den Golf-baserte SUV-en Tiguan da den entret markedet i 2007. Kompakte SUV-er var, og er fortsatt, virkelig i skuddet. Ikke bare i Norge, men over hele Europa.

Tiguan var på typisk VW-vis en fornuftig, ujålete og folkelig bil, uten de store svakhetene. Den hadde jevnt over høy score på det meste i nybiltestene som ble gjort den gang.

Designet både utvendig og innvendig er kanskje ikke direkte spennende, men bak det trauste ytret, skjuler det seg nesten overraskende god plass og en del smarte løsninger. I alle fall på de litt mer påkostede variantene.

Første generasjon Tiguan, som vi skal se nærmere på her, ble produsert mellom 2007 og 2016. Den fikk en «midt i livet-oppgradering» i 2012. Mens en helt ny generasjon så dagens lys i 2016.

VW Tiguan er en kompakt familie-SUV som i bunn og grunn bygger på VW Golf. Bilen leveres både med og uten firehjulsdrift.

Fra ca. 50.000 kroner

Dette handler om den første. En bil som man altså må på bruktmarkedet for å kjøpe. Der kan man til gjengjeld få dem ganske rimelig. For 50.000 kroner får du en grei 2008-modell som har gått rundt 250.000 kilometer.

Kan du legge 100.000 kroner på bordet, får du en 10 år gammel bil med dieselmotor og firehjulsdrift som har gått rundt 150.000 kilometer. 2015-modeller som har gått 100.000 kilometer får du for rundt 200.000 kroner. Det er fortsatt mye bil for pengene.

Spørsmålet da blir om det er et godt bruktbilkjøp? For å finne ut av det har vi sett på hva de som eier og bruker slike biler til daglig mener om dem. I vår brukergenererte brukbilguide «Eierne mener» ligger det inne over 50 eieranmeldelser hvor brukerne har rangert bilene sine i ulike kategorier.

Dette er noe av det Tiguan-eierne forteller om bilen sin:

Går billig

Faksimile fra eierne mener.

– Bilen er enkel å få ned på 0,5 l/mil på landeveien, forteller eieren av denne 2012-modellen med bensinmotor. Høyeste målte forbruk er 0,7 l/mil. Dermed blir det full pott med poeng i kategorien forbruk.

– Ikke spesielt inspirerende kjøreegenskaper, men lettkjørt og meget komfortabel med standard 16" hjul. Sikre vinteregenskaper, tross bare tohjulsdrift. fortelles det om videre.

Vedkommende skulle ønske seg litt bedre interiørkvalitet, men er altså jevnt over godt fornøyd med bilen. Det gis 7,6 poeng av 10 oppnåelige.

Mye reparasjoner

Faksimile fra eierne mener.

Dette er en av dem som ikke er så fornøyd med den tekniske kvaliteten. Mye har gått i stykker og bilen har vært dyr å eie.

Svinghjul, clutch, klimaanlegg og dynamoreim er noe av det som ble byttet i løpet av relativt kort tid.

Men alt er ikke hel-svart. Anmelderen er imponert over plassen og er også godt fornøyd med forbruket på sin 2011-modell med 2-liters dieselmotor. Men her blir det bare 4 poeng av 10 mulige.

– Aldri mer VW, sier denne eieren.

Anbefaler gjerne Tiguan

Faksimile fra eierne mener.

– Romslig innvendig, kan legge ned bakseter 40/60 samt at ryggen på passasjersetet kan legges flatt. Da kan faktisk bygningsplater på 2,4 x 0,6 meter fraktes med lukkede dører og én passasjer. Det er bare noe av det eieren av denne 2013-modellen med dieselmotors setter pris på med sin Tiguan. Dette er den tredje han har.

Da sier det seg selv at han er fornøyd med biltypen. Her gis det jevnt over høy score i alle kategorier. Aller høyest når det gjelder plass og praktiske løsninger. Men også forbruk og det at bilen er lettkjørt trekkes fram som pluss her.

Totalt ender det på 8,2 av 10 poeng.

Noe som ryker hele tiden

Faksimile fra eierne mener.

– Er det ikke det ene så er det det andre. Må være dårlig kvalitet på delene som slites fort.

Hjertesukket kommer fra eieren av en 2010-modell med dieselmotor.

Videre fortelles det at problemene startet da bilen var fem år gammel. Man må regne med å bruke rundt 20.000 kroner i året på vedlikehold, mener denne anmelderen.

Kvalitet og kostnader ved bilholdet trekkes det dermed en god del for, mens vedkommende er fornøyd med både forbruket og de praktiske løsningene som bilen byr på.

Det hele ender på svake 4,6 poeng av de 10 oppnåelige.

Oppsummering:

Som du ser av de ulike anmeldelsene over er eierne delte i synet på hvor bra VW Tiguan er. Forbruk, plassen og de praktiske egenskapene er de er aller best fornøyd med. Kjøreegenskapene opplever eiere flest som greie nok.

Mange opplever et forutsigbart og kurant bilhold, men ikke alle. Særlig på litt eldre biler kan det dukke opp noen dyre feil. Lakkproblemer er noe flere nevner. Det samme er problemer med svinghjul. Det kan også virke som noen av forhandlerene fortsatt har en vei å gå når det gjelder kommunikasjon med kunden. Flere påpeker dette.

Men i rettferdighetens navn skal det sies at de fleste er relativt godt fornøyd med folke-SUV-en fra VW.

Den oppnår en gjennomsnittsscore på 7,5 av 10 poeng. Tilsvarende tall for konkurrenter som Toyota RAV4 (2005 - 2012) og Honda CR-V (2007-2011) ligger på henholdsvis 7,0 og 8,1 poeng.

Interiøret er som resten av bilen, ganske nøkternt og uten mye fiksfakserier.

