Overrasker med babybilde - og slår ned på omdiskutert rykte

Det var i mai i fjor at Campbell annonserte at hun hadde blitt mor. Da delte hun et bilde av barnets føtter, men innlegget er tilsynelatende blitt slettet fra Instagram.



Nå viser hun frem datteren for første gang i en fotoserie med British Vogue. Navnet på barnet er fortsatt ukjent, men modellen slår fast noe flere kanskje har luret på:

– Hun er ikke adoptert, hun er mitt biologiske barn.

For reaksjonene lot ikke vente på seg da det ble kjent at modellen var blitt mor i en alder av 50 år. På Twitter spekulerte flere i om hun hadde brukt en surrogat og sine egne egg.

– Beste jeg noensinne har gjort

Datteren, som nå er ni måneder gammel, beskrives av Campbell som rolig og observant for sin alder.

– Hun startet akkurat å vinke, det er gøy. Hun snakker nesten også, legger hun til.

Til Vogue sier hun at å bli mor er noe av det beste hun noensinne har gjort.

– Jeg har hele tiden visst at jeg en dag kom til å bli mor. Jeg er heldig som har henne. Jeg forteller til alle vennene mine, gjør det! Ikke nøl!

AKTIV: Campbell sammen med Balmain-designeren Olivier Rousteing under moteuken i Paris i fjor. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Men til tross for det eksklusive intervjuet, velger hun likevel å spare resten til en bok som ikke har blitt startet på, ifølge motemagasinet.

– Jeg kan telle på en hånd hvilke personer som visste at jeg skulle få datteren min. Men hun er den største velsignelsen jeg kunne forestille meg, forteller supermodellen.

Privat om sivilstatus

Det er ikke kjent om supermodellen er i et forhold, og derfor uklart om hun har fått barn sammen med noen eller alene. I et intervju med The Cut i fjor uttalte hun at det største offeret hun har gjort til fordel for karrieren, er å finne sin sjelevenn.

Campbell har tidligere blitt koblet til flere profilerte menn og kjendiser.

I 2013 ble det slutt mellom hun og den russiske businessmannen Vladislav Doronin. Ifølge flere medier skal de to ha havnet i et søksmål i 2020. Disputten mellom dem handlet om at private eiendeler skal ikke ha blitt returnert.

2021 ble for øvrig et babyboom år i modellbransjen. I likhet med Campbell ble Gigi Hadid og Karlie Kloss mor for første gang.