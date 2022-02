Ny rettssak mot Navalnyj i gang

Rettssaken foregår i straffekolonien utenfor Moskva der Navalnyj er fengslet, og saken kan føre til at fengselstiden hans blir forlenget med mer enn ti år.

Han har allerede tilbrakt ett år bak murene etter å ha overlevd et giftangrep han mener russiske myndigheter sto bak, og han er nå tiltalt for svindel.

Påtalemyndigheten mener han har tatt over 40 millioner kroner av donasjoner til hans politiske organisasjoner til privat bruk. Navalnyj og hans støttespillere avviser anklagene og sier de er politisk motiverte.

Amnesty International har kalt rettssaken for et narrespill, med fengselsvoktere i rettssalen i stedet for journalister.