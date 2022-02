Landslagssjefen føler seg ønsket videre – dette diskuteres

Petter Thoresen har åpnet døren for å ta over et klubblag, men han ønsker aller helst å fortsette som landslagstrener. Nå kan han få ønsket oppfylt.

1. juni 2016 ble Petter Thoresen trener for det norske ishockeylandslaget. Den jobben har han fortsatt, men nå er han igjen på utgående kontrakt.

Den meriterte treneren sin kontrakt strekker seg ut inneværende sesong. I kontrakten står det at en eventuell ny avtale skal være mer eller mindre klar 1. mars 2022.

Nå er partene i forhandlinger om en forlengelse av kontrakten.

– Det har vært greie samtaler. Vi har ikke landet på noe, men vi er på vei til å avklare hva som kommer til å skje, sier Thoresen til TV 2 tirsdag formiddag.

Ønsker forutsigbarhet

Hans nåværende kontrakt ble undertegnet våren i fjor. I et intervju med TV 2 i desember, var landslagstreneren klar på at han ønsket mer forutsigbarhet og med det en lengre kontrakt.

– Jeg kjenner på meg selv nå at jeg liker å planlegge livet mitt litt bedre enn som så. Men sånn er idretten. Jeg har lyst til å jobbe med ishockey. Tar det for lang tid før jeg får beskjed, kan andre jobber jeg hadde vært aktuell for være borte. Jeg er vant til det. Den kontrakten har jo jeg undertegnet. Jeg skal ikke klage, men jeg kjenner jo på det når det begynner å nærme seg slutten på kontrakter, sa han den gangen.

VIL MED: Petter Thoresen ønsker å fortsette som landslagstrener. Foto: Tore Meek

Samtidig åpnet han for å ta bli trener for et klubblag igjen, om ikke han er ønsket videre som landslagstrener. Den gangen innrømmet han til TV 2 at Vålerenga-jobben var fristende. Senere har han til Hamar Arbeiderblad holdt døren åpen for å ta over Storhamar.

– Føler du at de ønsker ha deg med videre?

– Ja, det gjør jeg. Så får vi se hva det kommer ut av de siste samtalene. Ballen er hos forbundet. Jeg regner med å tilbakemelding så fort som mulig, svarer 60-åringen.

– Har du fått inntrykk av at de vil tilby deg en kontrakt som strekker seg over lengre tid?

– Det er det vi ikke har landet på. Jeg synes det er vanskelig å spekulere i. Det vil tiden vise, svarer han.

– Ingen andre åpenbare kandidater



Sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten, ønsker ikke å si mye om samtalene.

– Vi har hatt gode samtaler med han. Vårt forhold er godt og vi har en god dialog. Vi håper å ha noe å melde før 1. mars, sier han.



TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel tror Thoresen fortsetter som landslagstrener.



– At Thoresen fortsetter som landslagstrener skaper kontinuitet gjennom det pågående generasjonsskifte på landslaget. Det skaper kontinuitet som vil være positivt etter to år preget av pandemi. Slik jeg ser det er det heller ingen andre åpenbare norske kandidater til jobben for øyeblikket. Det er nok med å gjøre jobben med forlengelse enklere for partene, sier eksperten.