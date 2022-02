Vestfold og Telemark skiller lag: – Den tristeste dagen i mitt politiske liv

Fylkestinget for Vestfold og Telemark har med klart flertall vedtatt å dele fylket i to. Dermed velger politikerne å oppløse storfylket kun to år etter sammenslåingen.

Tirsdag vedtok fylkestinget å oppløse Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vedtaket kom etter flere timer med debatt i fylkestinget, som holdes på Quality Hotell i Langesund.

Av de 61 representantene var det et klart flertall for å oppløse fylket – 42 stemte for oppløsing, mens 19 stemte mot.

DELING: Varafylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) ønsket egentlig at storfylket skulle fortsette. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I motsetning til Innlandet fylkeskommune har Vestfold og Telemark besluttet å dele fylket uten at det avholdes folkeavstemning.

I stedet har de 23 berørte kommunene og en rekke representanter for sivilsamfunnet avgitt sine meninger gjennom en høringsrunde.

VIL OPPLØSE: Fylkestinget stemte for oppløsing av Vestfold og Telemark. Foto: Simen Askjer / TV 2

– En demokratisk katastrofe

Beslutningen vekker sterke følelser blant representantene, der mange er delte i meningene på tvers av egne partier. Gunn Marit Helgesen er gruppeleder i Høyre, der halvparten av de 14 representantene var for oppløsning.

TAPTE: Høyres gruppeleder Gunn Marit Helgesen må erkjenne at samarbeidsprosjektet er over. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dette er den tristeste dagen i mitt politiske liv. Dette er veldig demotiverende. Nå skal vi bruke tid og resurser på å bygge ned i stedet for å bygge opp og sørge for gode tjenester for folk. En skilsmisse er bare vond, det har mange erfaringer med, sier Helgesen til TV 2.

KrF er et av partiene som har jobbet hardest for å beholde det nye fylket. Gruppeleder Hans Edvard Askjer sier det er en tung dag.

KATASTROFE: KrFs gruppeleder Hans Edvard Askjer mener avgjørelsen er en katastrofe for fylket. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Dette er en demokratisk katastrofe. Dette vil ramme befolkningen. Vi må nå splitte opp og får mindre og svakere miljøer som skal jobbe videre. Ressursene blir brukt på å lage to nye fylker i stedet for å brukes til å levere gode tjenester til folk, sier Askjer.

Prosessen begynner

Nå som fylkestinget har stemt, begynner den formelle prosessen med å skille de to tidligere fylkene – kun to år etter sammenslåingen 1. januar 2020.

Fristen for å sende søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet er 1. mars. Stortinget beslutter så at fylket skal deles i løpet av kommende stortingsperiode.

INGEN TVIL: Et klart flertall stemte for å oppløse Vestfold og Telemark. Foto: Simen Askjer / TV 2

Innen delingen trer i kraft 1. januar 2024 må det velges to nye fylkesting for henholdsvis Vestfold og Telemark. Det skjer under det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.