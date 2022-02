Forskere om Putins strategi: – En bløff

Tirsdag melder det russiske forsvarsdepartementet at styrker som har vært utplassert nær Ukraina flyttes.

Soldatene skal tilbake til sine baser, og skal ifølge uttalelsen fra departementet «ha fullført sine oppgaver».

Samme formiddag varsler norske myndigheter at de ser på situasjonen som svært alvorlig, og at det sendes ytterligere en tropp til Litauen for å bistå.

– Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tirsdag.

Huitfeldt begrunner dette i økt aktivitet ved grensene.

Forskerne Sverre Disen, tidligere forsvarssjef og sjefsforsker på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets høgskole, mener en militær innvasjon av Ukraina akkurat nå er svært lite sannsynlig.

– I teorien kan man ikke avskrive det helt, samtidig tror jeg sannsynligheten er liten. Det skal mye til for at Russerne marsjerer inn i Kiev, sier Disen.

– En bløff

Heier sier at utplasseringen av store militære styrker i nærheten av Ukraina, først og fremst er ment for å utøve press, for å få gjennomslag i diplomatiet.

– Det er en bløff fra Putins side, og det er derfor jeg ikke tror det blir krig. Han har bygget dette opp møysommelig i lang tid, sier Heier.

Han tror Putins diplomater ville vært sjanseløse uten at det militæret også utøver press.

– Den militære tilstedeværelsen er kun for at Putins diplomater skal nå fram med sine synspunkter overfor USA og Ukraina, sier han.

FORSKER: Tormod Heier er forskningsleder ved Forsvarets høgskole. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Disen er enig i resonnementet.

– Det er ikke slik at militærmakt og diplomati ikke er forenelig. Bak diplomatiet ligger det pressmiddel, og her ville ikke russerne fått til noe gjennom diplomatiet uten det militære pressmiddelet, sier han.

– Nå har situasjonen vart en stund – begynner tidsvinduet for diplomati å bli mindre?

– Nei, snarere tvert imot. Det er vel heller den militære operasjonen som er i ferd med å bli mindre aktuell, på grunn av tiden, sier Disen.

Putins mål

Putin stilte i desember visse krav gjennom russisk UD til USA og deres allierte i Europa.

Kravene innebærer blant annet at NATO skal gå vekk fra sitt vedtak fra 2008 som tilbyr de tidligere Sovjet-statene Ukraina og Georgia mulige medlemsskap en gang i fremtiden.

MØTER: Det har vært hektisk møteaktivitet for Russlands president Vladimir Putin de siste dagene. Her fra et møte med sin egen utenriksminster mandag denne uken. Foto: Alexei Nikolsky / AP / NTB

Kravene har blitt avvist.

– Putin ønsker det alle andre stormakter ønsker, å presse gjennom en buffer utenfor egne landegrenser. For hver gang Putin og administrasjonen i Moskva skal ta en beslunting, så ønsker de å gjøre det uten at det står amerikanske styker og missiler noen minutters flytid unna, sier Heier.

Han mener dette er et naturlig mål for en stormakt – å ha handlingsrom.

– Jeg tror ikke Russland oppriktig er bekymret for at Ukraina skal bli NATO-medlem, sier Disen.

Han mener Russland vet at Ukraina ikke kommer til å bli NATO-medlem med det første, og også at amerikanske myndigheter sannsynligvis aldri vil plassere denne typen våpen i Ukraina dersom landet skulle bli medlem.

– Det som nok er Russlands største frykt, er at Ukraina skal bli et vestlig, vellykket samfunn. Da er smittefaren stor. Jeg tror nok Putin er mye mer redd for å våkne opp til et stort opprør, enn han er redd for missiler, sier han.

En mulighet for innvasjon

Disen mener det kun er en mulighet for innvasjon av Ukraina nå.

Han mener Russland kan kjøre en falsk flagg-operasjon.

– Dersom de simulerer et angrep på de russiske separatistene, kan de bruke det som påskudd for å innvadere, sier han.

Han mener også Putin har hatt et påskudd tidligere, som han mener det er interessant at han ikke har brukt.

– Det som er interessant er jo at Putin har stilt krav til vesten, krav som ble stilt som et ultimatum, og som ble avvist. Han visste disse kravene ikke kunne innfris, sier han.

Han sier han synes det er litt rart at avvisningen av kravene ikke utløste innvasjon av Ukraina.

– Spørsmålet er; hva vil han bruke denne avvisningen til? Han har åpenbart ikke tenkt til å bruke den som påskudd for å innvadere Ukraina, da ville han ha gjort det allerede. Han har en annen game-plan, og hva den er, er vanskelig å si, sier han.