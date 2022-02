Variety: Disse skal lede Oscar-utdelingen

Siden 2019 har prisene blitt delt ut uten offisielle verter. Det året skulle egentlig komiker Kevin Hart lede filmstjernene gjennom programmet. Men Hart trakk seg etter at hans gamle Twitter-innlegg ble kritisert for å være homofobiske.

Oscar-utdelingen startet i 1929, og det er kun fem ganger det har skjedd uten en eller flere programledere. Sist det skjedde var i 1989.

Hvis Varietys kilder stemmer, blir det virkelig satset på å skape en minneverdig seanse i Hollywood i år, hvor flere nordmenn trolig er spent på om «Verdens verste menneske» vil ta hjem et par statuetter.

De tre skuespillerne har ikke offisielt bekreftet at de skal lede utdelingen i år, men det er forventet at det blir klart tirsdag, melder det amerikanske bransjebladet.

Alle tre har bakgrunn fra komikk. Amy Schumer vant i 2015 en Emmy for sitt standup show «Inside Amy Schumer», og har blitt et velkjent fjes etter å ha spilt i en rekke komedier.

Regina Hall er for mange kjent fra «Scary Movie»-filmene fra 2000-tallet, men har også spilt mer seriøse roller. Hun ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller fra New York Film Critics Award, for sin rolle i indiefilmen «Support the Girls» fra 2018.

Wanda Sykes har vært med i en rekke komiserier, blant annet populære «Curb Your Enthusiasm», «Black-ish» og filmen «Bad Moms». Hun har blitt nominert til 14 Emmy-priser og vant i 1999 en Emmy for hennes manusarbeid på talkshowet «The Chris Rock Show».