Ingen Johaug i lagsprint

Norges sterkeste kapasitetsløper Therese Johaug går ikke onsdagens lagsprint i OL. Maiken Caspersen Falla får med seg Tiril Udnes Weng på laget.

– Vi har tatt ut disse to, Tiril og Maiken. Teamsprint er noe vi ikke gjør altfor ofte. Vi vet det krever god kapasitet, fartsressurser, evnen til å gå i felt og ikke minst må man være i form. Vi mener vi stiller et veldig veldig sterkt lag, sier trener Ola Vigen Hattestad.

Han forteller at Therese Johaug var aktuell for å gå lagsprinten.

– Therese har jo blitt vurdert på linje med alle, egentlig. Jeg har hatt veldig fin kommunikasjon med Therese på det. Hun og mener det riktige laget er tatt ut. Therese har enorm kapasitet, som hun kanskje får enda mer utbytte for i en annen type løype. Løypa er tøff, men hun sparer seg til tremila, sier Hattestad.

– Hadde hatt bruk for Johaug

TV 2-ekspert Petter Skinstad skulle gjerne sett at Johaug gikk sammen med Falla.

– Skiforbundet stiller med det laget som var forventet før OL. Nøkkelen her er nok at Maiken Caspersen Falla føler seg bedre enn på lenge, og da vurderes tydeligvis hun sterkere enn Therese Johaug. Jeg tror Johaug var klar til å gå, så her mistenker jeg at hun rett og slett vrakes fordi ledelsen mener de har et bedre lag med det de tar ut nå, sier Skinstad.

– Jeg skulle gjerne likt å se Johaug på lag med Caspersen Falla, da jeg står for at lagsprint og sprint ikke har all verdens sammenheng. Dette gjelder spesielt i tøffe mesterskapsløyper, attpåtil i høyden, der vi kunne hatt bruk for Johaugs kapasitet mot slutten av teamsprinten. Norge fremstår som en outsider til medalje og kan havne på pallen om alt klaffer. Her er det bare å krysse det som krysses kan, fortsetter Skinstad.



Valgte Valnes

Udnes Weng røk ut i semifinalen i den individuelle sprinten.

– Jeg er veldig glad jeg får muligheten til å gå. Jeg og Maiken er ikke de største favorittene, men gode muligheter til å utfordre de største navnene, sier Udnes Weng.

– Jeg og Tiril har muligheter til å hevde oss helt der oppe på en god dag. Jeg føler meg som natt og dag fra da jeg gikk sprinten, jeg har en veldig positiv innstilling. Jeg gleder meg til å komme i gang. Forhåpentlig blir det natt og dag uti løypa også, sier Falla.

Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes utgjør Norges duo på herresiden. Øvelsen går i klassisk stil.

På kvinnesiden er Sverige storfavoritter. Jonna Sundling og Maja Dahlqvist går for svenskene. Blant herrene blir det trolig en gullduell mellom Russland og Norge.