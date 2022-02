Tiril hyller gull-broren: – Det var hyling og gråting

Vetle Sjåstad Christiansen ble den store helten da Norge tok OL-gull på tirsdagens høydramatiske skiskytterstafett.

Gullheltens søster, Tiril Sjåstad Christiansen, forteller om elleville jubelscener hjemme i storebrorens leilighet, hvor hun fulgte den svært nervepirrende sisteetappen sammen med foreldrene og sin datter.

– Da var det gråting, hyling og full ståhei! Det var fullstendig kaos! Pappa er et følelsesmenneske, og rev seg i håret og klarte ikke å stå stille de siste minuttene der, forteller en jublende glad søster.

Se video av familiejubelen i videovinduet øverst!

Den tidligere freestylekjøreren og nåværende TV 2-programlederen kaller OL-gullet -og måten det ble sikret på, utrolig.

– Jeg er så ekstremt stolt! Det er så vanvittig deilig å se at han lykkes! Det er en veldig, veldig god prestasjon, sier hun.

– Kommer til å gå inn i historiebøkene

Den nervepirrende stafetten ble avsluttet av en fullstendig sprekk da russiske Eduard Latypov tilsynelatende skulle sikre gullet. Isteden var det Vetle Sjåstad Christiansen som krysset mållinjen først, etter en vanvittig avslutning.

– Jeg tar litt hardt i, og sier at den etappen kommer til å gå inn i historiebøkene. Russland så suverene ut, og Frankrike har vært veldig solide. Så er det Vetle, som har hatt så lav treffprosent, som likevel er best. Jeg forstår ærlig talt ikke helt hva som skjedde, sier hun.

Tiril Sjåstad Christiansen har vanskelig for å holde tårene tilbake når hun snakker om bragden.

– Det har vært mange som har tvilt på ham. Det er så fantastisk deilig at han leverer et slikt løp. Det gir ham også mye selvtillit inn mot fellesstarten, sier Sjåstad Christiansen.

– Går for flere enn oss selv

En lattermild Vetle Sjåstad Christiansen reager selv mest på det han mener er en lite ryddig leilighet, når han ser familiens jubelvideo.

– Jeg regnet med at Pappa ville være i hundre! Det er fantastiske scener. Vi går ikke bare for oss selv, men for laget, familie, venner og nasjonen. Vi merker hvor mye det betyr for hele gruppa. Det er fantastisk! sier Norges ankermann.