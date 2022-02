OL-gull til Norge på stafetten etter utrolig opphenting

Se dramaet på siste skyting øverst!

Tolv år har gått siden de norske skiskytterne sist vant gull på herrestafett i OL, og tirsdag var det gullvinnerne fra VM i Pokljuka som skulle forsvare Norges ære.

Det skulle bli et eventyr av en dag etter en høydramatisk stafett som ble avgjort på siste skyting.

ROC ledet suverent, men Eduard Latypov sprakk fullstendig da han skulle sikre gullet. Da kunne Norges ankermann Vetle Sjåstad Christian stjele ledelsen, og han leverte fullt hus og gikk ut med ledelse på 23 sekunder.

Ingen kunne ta igjen Sjåstad Christiansen og da ble det et sensasjonelt gull til Norge, som underveis var nesten to minutter bak ROC. Frankrike ble nummer to, mens ROC måtte ta til takke med en bitter bronse.

– Det er ikke bare oss selv vi går for, føler vi. Vi går jo for laget, for familie, venner nasjonen, og det er ekstra gøy å vinne stafetter. Jeg merker jo i dag hvor mye det betyr for hele gruppen. Det er helt fantastisk, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

– Det er det absolutte høydepunktet i min karriere. Å få den muligheten og en perfekt posisjon av de andre lagkameratene... En perfekt posisjon til å angripe, gå for gull... Det er det man drømmer om som liten. Det var derfor pappa sto med boomblasteren fem meter fra meg som 14-åring og ikke lot meg gå hjem før jeg hadde fått 20 treff. Det er mye målrettet jobbing for et så lite tidsmessig øyeblikk. Det er klart, det er noen timer som ligger bak en sånn prestasjon. Det er kjempedeilig at man får valuta for jobben man gjør, legger han til.

GULL: Her gratuleres Vetle Sjåstad Christiansen av lagkameratene etter en forrykende sisteetappe. Foto: ODD ANDERSEN

Mener ankermannen fortjener statue

Tarjei Bø var også i perlehumør etter triumfen, tolv år etter hans første stafettgull i OL.

– Den roen han har... Det var som å se Petter Northug på sitt aller råeste. Han ville ikke opp å dra, terget litt, Fillon Maillet fly forbanna, stresser han opp. Han spilte de ut sjakkmatt og spilte seg selv god. Så er han en ekstremt god skytter også, sier storebror Bø.

Thingnes Bø takker Sjåstad Christiansen for gullet.

– Det er en utrolig innhenting på slutten der. Vi er avhengig av at noen feiler på slutten, men vi feilet også tidlig i løpet, så vi ga aldri opp. Vi kjempet helt inn, og Vetle leverer jo gull til oss andre i dag, så vi må bare takke han sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Stryningen mener Sjåstad Christiansen fortjener en statue for sisteetappen sin.

– Det fortjener han! Sett den midt i rundkjøringen, hvis de har en på Geilo.

Sturla Holm Lægreid roste også Sjåstad Christiansen, og Thingnes Bø, etter gullet.

– Den opphentingen Johannes gjør i dag, den er det bare til å ta av seg hatten for, og spesielt det Vetle gjør i dag. Han gjør det perfekte løp, som han må gjøre. Så får han gullmedaljen servert og sjansen til å ta den. Han tar muligheten med begge hender og jeg er så ufattelig imponert over det han får til. Han er så sterk i dag. Det er bare til å ta av seg hatten, sier Sturla Holm Lægreid til TV 2.

– Det redder hele OL dette her. Dette gullet smaker så godt, legger han til.

DREAM TEAM: I 2021 ble det VM-gull i Pokljuka. Tirsdag ble det OL-gull til Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: ODD ANDERSEN

Det så lenge ut til at sølv var det beste Norge kunne få. Norge fikk et vanskelig utgangspunkt at Sturla Holm Lægreid måtte ut i ekstrarunde på førsteetappen, mens Tarjei Bø også måtte bruke ekstraskudd.

Halvveis var Norge nesten to minutter bak ledende ROC, men Johannes Thingnes Bøs utrolige tredje etappe og superserie på stående skyting sørget for at Norge hadde håp om gull.

Vetle Sjåstad Christiansen var Norges ankermann, og på siste skyting skjøt han om gullet da ROCs ankermann bommet og bommet.

Lægreid sviktet igjen: – Mistet superkraften min

Sturla Holm Lægreid gikk førsteetappen for det norske laget. Bærumsmannen traff bare på halvparten av skuddene på jaktstarten, og fortsatte dessverre i samme stil på stående skyting på stafetten. Der ble det fire bom, strafferunde, og over halvminuttet opp til ROC og Frankrike.

– Jeg føler jeg gjør mye rett i dag. Så er det én skyting som ødelegger alt. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor jeg ikke klarer å treffe noen av de blinkene, sier Lægreid til TV 2.

– Det er utrolig kjedelig å ikke få til det man har vært så god på tidligere. Det er som om jeg har mistet superkraften min, sier han.

SVIKTET IGJEN: Sturla Holm Lægreid fortsatte den svake formen på skytebanen i OL, og bommet fire ganger på stående på stafetten. Foto: KIM HONG-JI

Ved veksling var Norge 40,3 sekunder bak. Tarjei Bø var Norges mann på andreetappe, og han fikk det også svært tøft på stående etter fullt hus på liggende. To ekstraskudd måtte til for stryningen, som heller ikke gikk lynraskt i sporet.

– Nå er det kritisk, sa Discovery-kommentator Roger Grubben.

Bø vekslet med lillebror Thingnes Bø hele 1:47.6 bak ROC, mens Frankrike var over minuttet foran Norge halvveis.

Superetappe fra Thingnes Bø

ROC ledet suverent etter tredje liggende. Da Frankrike bommet to ganger, kunne Thingnes Bø knappe innpå, men minstebror Bø klusset også med både skyting og lading av ekstraskudd.

På stående herjet Thingnes Bø og skjøt ned fem blinker i superfart. Han gikk rett opp i ryggen på tyske Benedikt Doll og franske Simon Desthiuex.

HERJET: Johannes Thingnes Bø sendte Vetle Sjådtad Christiansen ut på sistetappen med Norge i medaljekampen. Foto: Heiko Junge

Stryningen tok igjen over minuttet på ROC på tredje etappen og sendte Vetle Sjåstad Christiansen ut på sisteetappen som nummer tre med 43 sekunder opp til gullet.

Etter første liggende var Sjåstad Christiansen nummer to, og han leverte en plettfri liggende. ROC sprakk totalt på siste skyting og da var gullet innen rekkevidde. Sjåstad Christiansen skjøt fullt og vant gullet for Norge.