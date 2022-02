Slår tilbake: – Krev at trusene mine sjekkes

Russland vant langrennsstafetten for kvinner under OL i Beijing. Vel så overraskende var det at Tyskland tok andreplassen.

Det fikk uansett den svenske ski-kommentatoren Tomas Pettersson til å stusse.

I sin spalte hos Expressen spør han kort og godt.

«Hvorfor kjennes det som om vi kan ha blitt lurt?»

– Russland og Tyskland hadde fantastiske ski hele dagen. Har de bare gjort en fantastisk jobb? Det er godt mulig, og til og med trolig. Problemet er at vi aldri får vite det helt sikkert. Nå blir fulltreff i smørebussen møtt med en mistanke om hva de egentlig har under skiene.

Pettersson sikter til det forbudte middelet C8-fluor. Preparatet er forbudt i EU, men tillatt i Kina.

Det er også bannlyst av det internasjonale skiforbundet. Problemet er at det ikke utføres kontroller, eller er en fullgod testmetode for å avsløre bruken. Dermed er det i realiteten fritt frem.

Det frustrerer den norske smøresjefen smøresjefen Stein Olav Snesrud, som syns det er skuffende at forbudet ikke en gang blir forsøkt håndhevet. Han mistenker imidlertid ingen i OL for å jukse.

– Nei, jeg kan ikke si det, sier Snesrud til norsk presse etter herrenes stafett.

– Jeg syns det ser ut som vi har veldig gode ski, og vi har kun med lovlige produkter. Vi er konkurransedyktige med de skiene vi har. Hva de andre driver med får i alle fall ikke jeg sjekket, og det er vel ingen andre som sjekker heller, så… Da får det være.

Den russiske ankerkvinnen Veronika Stepanova er kjent for å være en friittalende utøver.

Hun har fått med seg Petterssons insinuasjoner og avfeier dem.

– Han må ha en velutviklet luktesans. Han lukter C8-fluor på mine og de tyske jentenes ski fra langt, langt unna. Selv om det ikke er der, skriver hun på Instagram.

– Jeg har et forslag, Tomas. Hvorfor ikke kreve at trusene mine sjekkes, i tilfelle jeg gjemmer en motor der, slik som i «Karlsson på taket»? Den overskriften vil selge bedre, tror du ikke?

SEIER: Det ble russisk seier på stafetten. Foto: ODD ANDERSEN

I kommentarfeltet får Stepanova støtte av trener Jegor Sorin.

– Han har rett på ett område: Vi har de beste smørerne i lekene, men bare takket være kunnskap, erfaring, arbeidskapasitet og oppofrelse for best mulig resultat, skriver Sorin.