Ingen medalje for Killi – hardt straffet av dommerne

Medaljedrømmen brast for Johanne Killi.

Johanne Killi gikk for medalje i slopestylefinalen og imponerte blant annet stjerneskuddet Eileen Gu. Men dommerne straffet henne hardt og det ble sjetteplass.

Killi falt tidlig i sitt første forsøk i finalen. I andre runde kjørte hun trygt og kontrollert ned til 73,11 poeng. I siste forsøk hevet hun seg kraftig og leverte sterkt gjennom hele løypa. Da hun kom i mål trodde både konkurrenter og Killi selv det kunne holde til medalje. Det ble likevel bare 71,78 poeng fra dommerne.

– Det der var så sykt, sa OL-stjernen Eileen Gu (18) til Killi i målområdet.

– Hei til alle på Dombås, jeg er veldig glad i dere, sa Killi mens hun så inn i kameraet.

Mathilde Gremaud fra Sveits leverte svært sterkt i andre forsøk og fikk 86,56 poeng. Det holdt til å ta gullet foran Gu (86,23) og Kelly Sildaru (82,06). Sveitseren klarte så vidt å kvalifisere seg til finalen, men stakk til slutt av med OL-gullet.

Hjemmehåpet Gu, som er født i USA, men konkurrerer for Kina, tok en ny medalje etter gullet i big air-finalen. Hun hadde en berg og dalbane-konkurranse og falt i andre omgang. Da gikk det et gisp gjennom publikum. I siste forsøk fikk hun 86,23 og var svært nærme nok et gull.

Kelly Sildaru fra Estland vant kvalifiseringen foran Killi og sikret bronsen med poengsummen hun fikk opp i første runde av finalen.

Killi var nest best i kvalifiseringen. Hun har hatt suksess i X-games, som hun vant på Hafjell i 2017. Hun tok også bronse i Aspen i 2016. I OL i Pyeongchang ga hun alt for medalje, men falt i medaljeforsøket og ble nummer fem.

(©NTB)