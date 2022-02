Cannabistatt amerikaner raser mot Valijeva-beslutningen

Sha'Carri Richardson fikk ikke delta i OL i Tokyo etter å ha testet positivt for cannabisbruk. Nå raser hun mot at CAS lar en dopingtatt russer delta i Beijing.

Dopingsagaen rundt kunstløpsensasjonen Kamila Valjeva (15) er blitt en av OLs store saker. ROC-stjernen bidro til gull i lagkonkurransen og er storfavoritt i den individuelle konkurransen.

Hun avla en positiv dopingprøve i desember, men Idrettens voldgiftsrett (CAS) har likevel besluttet at hun skal få delta i den individuelle konkurransen. Det til tross for at dopingsaken ikke er endelig avgjort.

Sha'Carri Richardson reagerer. Foto: JONATHAN FERREY / AFP / Getty images

– Kan vi få et ordentlig svar på hva som skiller hennes situasjon fra min, skriver Richardson på Twitter. Den amerikanske sprintstjernen fikk ikke delta i Tokyo etter at hun testet positivt for cannabis. Hun har forklart at hun røykte det for å håndtere morens bortgang.

– Min mor døde og jeg fikk ikke løpe, og jeg var også spådd å være i topp tre. Den eneste forskjellen jeg kan se er at jeg er en svart ung kvinne, skriver amerikaneren.

Flere har kritisert avgjørelsen til CAS og IOC har besluttet at det ikke skal være en medaljeseremoni etter kunstløpet hvis Valijeva vinner.