Nattlig musikk til sjenanse på Frogner stadion

Politiet jobbet natt til tirsdag iherdig for å spore opp dem som har tilgang til musikkanlegget på Frogner stadion i Oslo - uten å lykkes.

Oslo-politiet meldte om saken ved halv ett-tiden. Da var det kommet meldinger om at det ble spilt høy musikk fra anlegget på stadion.

– Det kan virke som noen har glemt å skru det av. Naboer har meldt at det spilles på full guffe, forteller operasjonsleder Lina Odden til NTB.

Mens politiet jobber med å finne ut hvem som har tilgang til bygget der musikkanlegget står, håper de ifølge en melding på Twitter at «musikken er rolig og behagelig å høre på og ikke medfører for mye plager for naboer i området».

Klokken 03.56 ga politiet opp jakten på noen som kunne slå av musikken:

«Vi har dessverre ikke lykkes i å dempe musikken, eller få tak i de som styrer anlegget. Dette er beklagelig, men vi håper beboerne i nærheten av Frogner stadion likevel får seg en god natts søvn» skriver Politiet i Oslo på twitter.