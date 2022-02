Stig Brenner hylles i Hver gang vi møtes – trill terningen og gi din vurdering

Stig Joar Haugen, bedre kjent som artisten Stig Brenner, er stjerneskuddet fra Hamar som imponerte både anmeldere og hip-hop-Norge da han kom ut med EPen «Til mine venner» i 2015.

Siden har karrieren gått i en forrykende fart for rapperen og låtskriveren.

Haugen gikk under navnet Unge Ferrari helt frem til 2020, da han kom til det stadiet der han ønsket å bruke deler av sitt eget navn.

Den første platen hans ble nominert til Spellemannprisen i 2015, og siden den gang har ikke nominasjonene latt vente på seg.

Til nå har Haugen gitt ut tre kritikerroste album, og i 2021 stakk han av med P3 Gull sin hederspris.

Haugen kom ut med albumet «Hvite Duer, Sort Magi» i fjor og i år er han er Spellemann-nominert i hele tre kategorier: Rnb/soul, årets låtskriver og årets utgivelse.

Den populære artisten er hedersgjesten i sesongens siste episode av Hver gang vi møtes på lørdag.

