– En av de vondeste medaljene jeg har fått

Tiril Eckhoff innrømmer at OL-bronsen ikke smakte like godt som håpet.

Da Ingrid Landmark Tandrevold kollapset under jaktstarten, ble det Tiril Eckhoff som istedenfor lagvenninnen gikk inn til OL-bronse. Mandag fikk hun medaljen rundt halsen.

– Det var skikkelig gøy, og så er det alltid koselig å høre den norske nasjonalsangen, sier Eckhoff etter medaljeseremonien i Zhangjiakou.

Mandag morgen ble det klart at Tandrevold er ferdig i OL og reiser hjem til Norge ved første anledning for undersøkelser av både hjerter og lunger etter kollapsen.

– Jeg er selvfølgelig veldig lei meg. Hjertet mitt er knust. Det er klart at konkurransehodet mitt aller helst ønsker å gå skirenn, sa en gråtkvalt Tandrevold til pressen tidligere mandag.

KOLLAPS: Ingrid Tandrevold måtte bæres bort fra målområdet etter kollapsen på jaktstarten. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Men før hun forlot OL-byen stod Tandrevold i publikum og jublet for Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø på medaljescenen mandag kveld kinesisk tid.

– Det er stort at hun er her i dag og heier oss frem selv om hun har hatt sitt livs verste døgn, regner jeg med. Jeg tror hun synes det er skikkelig, skikkelig tøft og det skjønner jeg, sier Eckhoff, som innrømmer at det siste døgnet har vært tøft.

Eckhoff og de andre lagvenninnene fikk beskjeden om at Tandrevold reiser hjem i morgentimene mandag.

– Det er ikke noe koselig, det er dritt egentlig. Det er jo ikke denne situasjonen man vil være i, toppidrett skal jo være gøy. Men dessverre er toppidrett brutalt også, og det er på en måte vondt å gå forbi Ingrid som på en måte er i en medaljeposisjon. Samtidig som at hun kollapser og det er bedre at jeg tar en medalje enn Hanna Sola.

Legen må bryte inn: – Det var min avgjørelse

Tandrevold lå på tredjeplass etter siste skyting på OL-jaktstarten og lå 19 sekunder foran fjerdeplassen med én kilometer igjen. Men så gikk Tandrevold seg tom og hadde problemer med å komme seg til mål. Mens Eckhoff gikk inn til bronse, kom Tandrevold inn på 14. plass og måtte bæres ut av målområdet.

– Det er kanskje en av de vondeste medaljene jeg har fått, sier Eckhoff etter spørsmål fra Dagbladet.

Nå venter stafett for Eckhoff sammen med Røiseland, Ida Lien og Karoline Knotten. Sistnevnte kommer inn for Tandrevold.

– Jeg tror vi har store muligheter. Det blir jo et annet lag, men vi har jobbet så hardt for dette, så jeg tror det kan bli veldig, veldig bra, sier Eckhoff.