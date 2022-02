Norge bidrar med soldater: – Et angrep kan være nært forestående

Tirsdag holder utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) en pressekonferanse der de orienterer om situasjonen på grensen mellom Russland og Ukraina.

Stemningen har lenge vært spent, men har de siste ukene tilspisset seg ytterligere. Russland har sendt over 100.000 soldater til grensen, som har satt fart på mistanken om at en russisk invasjon er nærstående.

– Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, sier Huitfeldt tirsdag.

Med unntak av få avgrensede områder er norske borgere rådet til å forlate Ukraina.

– Det er ut fra en helhetsvurdering. Vi har kommet med et råd til alle norske borgere, som omfatter alle som er der, foruten kjernepersonell ved ambassaden, understreker utenriksministeren.

FORBEREDER PÅ FLYKTNINGER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier det kan bli aktuelt å forberede seg på å motta flyktninger ved en eventuell krig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På spørsmål om hvorvidt Norge er forberedt på at en krig kan føre til flyktningkrise, svarer Huitfeldt at det er blant situasjonene Norge må forberede seg på.

– Vi forbereder oss på ulike scenarier. Det ene kan være flyktningstrøm, det andre kan bli en energikrise, men det er for tidlig å si noe konkret nå.

Norge bidrar med soldater

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier Norge skal bistå med mellom 50 og 60 norske soldater, som sendes til Litauen i en periode på tre måneder.

– Vi bidrar med en tropp og nødvendige støttefunksjoner, sier Enoksen.

Soldatene sendes så snart som mulig, men skal ikke inn i Ukraina.

– Militær bistand til Ukraina er ikke aktuelt verken fra Norge eller Nato. Vi ønsker å bidra til en fredelig løsning og følge det diplomatiske sporet, sier forsvarsministeren.

SENDER SOLDATER: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) informerer tirsdag om at en norsk soldattropp sendes til Litauen som bistand til Ukraina. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han påpeker at det samtidig foregår en russisk militærøvelse i nord. Det er en øvelse som gjennomføres hvert år - men vanligvis til et annet tidspunkt.

– Vi ser at Russland nå skal gjennomføre en stor øvelse i nord. Det er en øvelse de gjennomfører årlig, men viser at Russland er i stand til å gjennomføre aktiviteter flere steder samtidig.

– Mest dramatisk siden den kalde krigen

Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), sier situasjonen er svært kritisk - og stadig forverres.

– Det er helt åpenbart at situasjonen er dramatisk, og den blir mer og mer dramatisk for hver dag. Man kan ikke utelukke at det kan skje nok et militært angrep fra Russland, sier Søreide til TV 2.

– Da er vi i den mest dramatisk sikkerhetspolitiske situasjonen siden den kalde krigen.

DRAMATISK: Ine Eriksen Søreide (H) omtaler spenningen som den mest dramatiske sikkerhetspolitiske situasjonen siden den kalde krigen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den tidligere forsvars- og utenriksministeren sier vi kan stå overfor både en flyktningstrøm og energikrise, selv om det er vanskelig å bedømme omfanget.

– Norge må forberede seg på at landskapet i Europa vil se ganske annerledes ut, og man kan få akutte situasjoner knyttet til energi og migrasjon, sier Søreide.

Returnerer styrkene

Forsvarsdepartementet i Russland sier tirsdag de har begynt å flytte styrker som har vært utplassert nær Ukraina. Soldatene skal tilbake til sine baser.

Styrkene har nå «fullført sine oppgaver», heter det i en uttalelse fra departementet som gjengis av russiske nyhetsbyråer.

De store russiske styrkene nær den ukrainske grensa er blitt tolket av USA og andre vestlige land som invasjonsforberedelser. Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist dette og sagt soldatene har deltatt i øvelser.

Venter angrep denne uken

USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte mandag at et angrep kunne være forventet allerede denne uken.

– Vi er svært bekymret for at Russland kan gripe inn mot Ukraina så tidlig som denne uka, sa Blinken til den franske TV-kanalen France 24 mandag.

FRYKTER INVASJON: USAs utenriksminister Antony Blinken uttalte mandag at en russisk invasjon kan skje allerede denne uken. Foto: Kevin Lamarque / AP

– Alt vi ser med tanke på å utstasjoneringen av russiske styrker rundt Ukraina på alle sider, fører oss til den konklusjonen, la han til.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, oppfordret mandag president Vladimir Putin til å heller fortsette dialogen med USA og de allierte, til tross for at de har avslått russiske krav.