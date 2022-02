Hopperne reagerer på tyske hoppdresser: – Bildene taler for seg

Hoppdressene til Tyskland har vært den store snakkisen både i hoppbakken i Zhangjiakou og på sosiale medier etter lagkonkurransen og storbakkerennet lørdag. Mange mener dressene ser litt for store ut til å være innenfor regelverket.

– Bildene tror jeg snakker for seg selv, sier Halvor Egner Granerud.

Han forteller at det er flere i hoppmiljøet som har stusset over dressene til Tyskland, særlig etter storbakkerennet lørdag.

– Det ser jo ikke så bra ut, sier Marius Lindvik, og forteller at han og det norske laget også har fått med seg bildene på sosiale medier.

– Hva tenker du om bildene?

– Ingen kommentar. Folk har øyer, så de kan gjøre opp sin egen mening, sier Lindvik.

Markus Eisenbichler. Foto: Andrew Medichini / AP

Syr på en annen måte

Dress og utstyr er en viktig del av hoppsporten. Det handler om å optimalisere dressen for å fly lengst mulig, og det gjør man ved å ha en så stor dress som mulig. En større dress gir en større flate som fanger vind. Men dette må skje innenfor regelverket, som er strengt.

– Vi ser på noen bilder at det ser ganske stygt ut. Men det som er på bilder har ingenting å gjøre med det som blir målt. Du kan ikke si på noen bilder at dressen er for stor, hvis man blir målt og det er innafor, sier landslagstrener Alexander Stöckl.

Tyskerne har i tillegg en annen måte å sy dressene på.

– Den tyske cuten ser annerledes ut enn det vi har, spesielt rundt hoftepartiet kan det se mye verre ut på grunn av at stoffet legger seg annerledes. For oss legger det seg mer på rompa, hos dem legger det seg mer rundt skrittet. Det ser nok verre ut enn det er også, sier Granerud, og får støtte av landslagstreneren.

Karl Geiger. Foto: Matthias Schrader / AP

– Vi vet om måten tyskerne syr dresser på, de har en spesiell cut og måte å sette sammen stoff på, og det ser annerledes ut. Det ser ut som det er veldig mye stoff, men de klarer seg gjennnom måling, sier Stöckl.

– Og det aksepterer du?

– Ja, jeg må jo det. Vi stoler på kontrolløren, sier Stöckl.

Irriterende tyskere

Det var noen skuffede norske gutter nede på sletta i OL-bakken etter den sure fjerdeplassen. Ekstra bittert var det at nettopp Tyskland sneik seg foran.

– Det er veldig vondt. De lager mye lyd når det går bra for dem, og jeg setter mer pris på at de henger med hodet. Det er fryktelig surt at det var nettopp de som skulle ta tredjeplassen og vi som endte på fjerdeplass, sier Granerud.

– Ja, det var mye hyling på Eisenbichler?

– Ja, jeg tipper det hørtes helt til Den kinesiske mur. Da er det kjedelig å bli slått, sier Granerud.