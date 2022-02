Norsk politi tviholder på at Mahad egentlig er Mowlid - men tre attester viser at Mowlid er død

Advokat Arild Humlen har skaffet nok en dødsattest som skal beviser at politiet tok feil da de påstod at Mahad Mahamud (38) egentlig er Mowlid, og at han løy seg til norsk statsborgerskap.

Mahad Mahamud mistet sitt norske statsborgerskap og deretter jobben som bioingeniør ved Ullevål sykehus i 2017 fordi politiet mente han oppga uriktige opplysninger om sin identitet da han kom til Norge i 2000.

Mahad sa han var flyktning fra Somalia, men politiet påstår at han er identisk med den djiboutiske mannen Mowlid.

Siden djiboutiske borgere ikke har rett til opphold, tilbakekalte Utlendingsdirektoratet (UDI) Mahads statsborgerskap og utviste ham i 2016.

Utlendingsnemnda (UNE) var enig med UDI, og Borgarting lagmannsrett fastslo i en dom i november 2018 på bakgrunn av politiets opplysninger at Mowlid er Mahads skjulte identitet.

Men tirsdag mottok Humlen en DHL-pakke fra Djibouti.

– Det er en original attest fra Folkeregisteret i Djibouti, signert med navn, som bekrefter at denne personen er død, sier Humlen.

– Det er ikke noen tvil om at det kommer rett fra Folkeregisteret?

– Det skal det ikke være, men jeg har allerede bedt politiet om å foreta en kontroll med ektheten for å være helt sikker, sier han.

Tredje dødsattest

Mahad er utsatt for et justismord, ifølge advokat Humlen. For hvis Mowlid er død, så kan han ikke være Mahad, som lever og bor i Paris, framholder han.

TV 2 har tidligere skrevet at advokat Humlen først fikk en kopi av dødsattesten tilsendt fra den eldste broren til den avdøde mannen.

Deretter fikk han hentet en dødsattest direkte fra administrasjonen ved sykehuset mannen skal ha dødd på i Djibouti den 23. november 2016.

Mahad Mahamud tapte i retten, men kjemper fortsatt for å få tilbake norsk statsborgerskap. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: Nesvold, Jon Olav

Men dette har tilsynelatende ikke gjort noe inntrykk på Oslo politidistrikt, som siktet Mahad for falsk forklaring etter dommen, og fortsatt påstår at Mahad er identisk men personen som ifølge tre dødsattester ikke lever lenger.

– Det er en helt absurd situasjon. Politiet mener han er identisk med Mahad selv om han er død, sier Humlen.

Humlen krevde allerede 7. april i fjor at politiet gjorde egne undersøkelser for å få verifisert dødsattestene fra sykehuset, men etterforskningen ble i stedet stilt i bero.

Politiet vil ikke kommentere

Ifølge Humlen var representanter fra Oslo politidistrikt likevel i Djibouti i desember ifjor, der de skal ha fått bekreftet at Mowlid er registrert som djiboutisk borger.

Men politiet skal ikke ha kontrollert om han fortsatt er i livet eller er avgått ved døden.

– De oppfyller ikke sin plikt som påtalemyndighet med å etterforske både til ugunst og gunst for den siktede, sier Humlen.

Påtaleleder for utlendingssaker ved Oslo politidistrikt Hanne Fauske vil ikke kommentere uttalelsene fra Humlen eller svare på spørsmål fra TV 2.

– Oslo politidistrikt kan opplyse om at saken fortsatt er berostilt. For øvrig ønsker ikke politiet å komme med noen ytterligere bemerkninger i sakens anledning, sier Fauske.

Har penger til gjenåpning av saken

Mahads støttespillere har samlet inn over 200.000 kroner på Spleis til gjenåpning av Mahad-saken.

Humlen sier han vil ta politiets manglende oppfølging av dødsattestene opp med statsadvokaten, og at han håper det ikke blir nødvendig med gjenåpning av saken for å få fastslått at dommen mot Mahad ble gjort på feil grunnlag.

Mahad venter på svar på asylsøknaden han har til behandling i Frankrike. Han har lovlig opphold i landet og bor i Paris mens han venter på svar.