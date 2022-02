Slik gjekk den ukjende norske pengehistorien globalt på under eitt år

Det er berre tre land i verda som ikkje har vore innom kryptoprosjektet til SpareBank 1. I februar stengde dei nettsida og arkiverte all data i ei gruve på Svalbard for all overskueleg framtid.

Dei einaste landa i verda som ikkje har tatt del i SpareBank 1 sitt kryptoprosjekt er Eritrea, Somaliland og Nord-Korea.

– Men Nord-Korea er jo gode på å skjule sine spor, seier Morten Søberg spøkefullt.

Han er samfunnskontakt i SpareBank 1 og har brukt det siste året på det som er det første NFT-prosjektet i norsk finansnæring.

NFT står for «Non-Fungible Token» og er eit unikt digitalt eigarskapsbevis som er laga på ei blokkjede. Det er ofte assosiert med eit digitalt objekt som eit bilde eller ein video, og eigarskapet til dette objektet.

PERMAFROST: Morten Søberg i SpareBank 1 på veg ned i gruve 3 på Svalbard for å avslutte kryptoprosjektet. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Prosjektet har også ført til eit heilt unikt samarbeid utover grensene til Noreg.

– Dette er det første samarbeidet internasjonalt mellom kryptofinans og ein tradisjonell bank om å lage eit slikt NFT-prosjekt, og vi har fått enorm internasjonal merksemd, seier CEO i Kaupang krypto, Nikolai Gobel.

I tillegg til å ha ført ein stor norsk bank inn i kryptoverda, har dei formidla Noreg si hittil ukjende og heilt unike pengehistorie til heile verda.

Går for 80.000 kroner

på 1900-talet trykka amerikanske, britiske, sovjetiske, svenske og norske gruveselskap sine eigne pengar til gruvearbeidarane på Svalbard. Gjennom arbeidet dei gjorde fekk gruvearbeiderane tilgong til pengane som blei trykte på arktiske øygruppa.

Uttrykk som «mining» og «proof of work» er tradisjonelt knytt opp mot gruvedrift og arbeid, men i dag mykje brukt i samband med kryptovaluta. Derfor var det berre naturleg, ifølge Søberg at svalbardpengar og blokkjedeteknologien fann saman.

– Det er openberre språklege parallellar mellom svalbardpengar laga av gruveforlag og gruvearbeid, og kryptovaluta som bitcoin og ether, seier Søberg.

Saman med Kaupang Krypto og designerar frå Haltenbanken laga SpareBank 1 identiske myntar og setlar, som begynte å dukke opp som digitale samleobjekt på blokkjeden Etherum i fjor.

Design: Ørjan Ingvaldsen / Haltenbanken. 3D-design: Ole C. Loftesnes.

Gjennom nettsida til prosjektet har folk lært om pengehistoria, men også hatt moglegheit til å lage sine eigne NFT-ar, og med det eige den unike digitale kopien av ein ekte setel eller mynt frå Svalbard.

Nokre har allereie blitt selt vidare til nesten 80.000 kroner.

– Vi har hatt fleire hundre brukarar og fleire hundretusen besøkande, seier Gobel.

STARTEN: Nikolai Gobel i Kaupang Krypto meiner dette berre er starten på korleis teknologien bak NFT kan bli brukt om nokre år. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Nye krypto-bankar

Men prosjektet handlar ikkje kun om folkeopplysing og historie. Gjennom å ha gjort svalbardpengane tilgjengelege som NFT på blokkjede, har også banken skaffa seg kunnskap som snart kan bli uvurderleg.

– Målet var jo å bidra til folkeopplysing, men også skaffe oss meir innsikt i denne nye teknologien og digitalt eigarskap, for så å kunne bruke denne innsikta strategisk gjennom nye forretningsmoglegheiter og finansielle tenester, seier Søberg.

RUSSISK INTERESSE: Den russiske generalkonsulen i Barentsburg, Sergey Gushchin, flaug helikopter til Longyearbyen for å vere med på arkiveringa av prosjektet. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Han viser til Sveits som allereie i fjor hadde klart eit komplett lovverk som regulerer alt som har med blokkjedeteknologi og kryptovaluta å gjere.

– Vi ser framvekst av heilt nye bankar og fond som tilbyr nye tenester innanfor dette «universet» . Det er veldig lovande, spennande og definitivt noko vi må vere nysgjerrige på, seier Søberg.

Det får Søberg støtte i frå seniorforskar Svein Ølnes ved Vestlandsforsking. Han forskar spesielt på korleis kryptovaluta og blokkjedeteknologi kan bli brukt i offentleg sektor. Han meiner bankane i Noreg allereie er bakpå.

– Det er opp til bankane kor relevante dei vil vere i framtida. Framleis er norske bankar mykje meir redde for kryptovaluta enn bankar i andre land. Dei er valdsamt nervøse for å trø feil, meiner Ølnes.

KRYPTOFORSKAR: Seniorforskar Svein Ølnes forskar spesielt på korleis kryptovaluta og Bitcoin kan bli brukt i offentleg sektor i framtida. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Han meiner norske bankar må vere meir offensive og forstå at kryptovaluta er kome for å bli. For om ikkje mange år kjem det til å bli brukt til ganske kvardagslege ting, meiner Ølnes.

Slik kan det bli ein del av kvardagen

– Billettar til festivalar, konsertar eller fotballkampar er jo opplagt. NFT er som skapt for den type dokumentasjon, seier Ølnes.

Han meiner det er snakk om berre eit par år før NFT kan bli brukt til tenester som dette, og at det då vil vere betre enn løysingar vi har i dag.

– Det er for eksempel større tryggleik mot forfalsking, i tillegg vil ein kunne kutte ut mellomledd. I dag betalar ein ein god del gebyr for billetthandtering, seier Ølnes.

Kikkar ein lengre inn i spåkula kan NFT bli brukt som eigarskapsbevis i framtida. Kjøper du ein bil, kan kjøpekontrakten vere ein NFT, og ein vil sleppe godkjenninga frå tredjeparten, som i dette tilfellet ville vore vegvesenet.

MILLIONKUNST: Denne NFT-en, eit bilde av ein stein, selte for nesten to millionar dollar i fjor. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Men akkurat dette er framleis litt langt framme. Først må brukaropplevinga bli betre, seier ølnes.

Nesten like mykje verd

Også Søberg ser for seg at NFT ein gong i framtida kan vere ein form for eigenkapital, som kan bli brukt i samband med lån, for eksempel.

– Mange nordmenn som eig kryptoaktiva er opptatt av fenomenet, og det må finanssektoren forholde seg til. Men dette må skje i samordning med lov og orden og avklarte skatteforhold, seier Søberg.

Han meiner heile den norske finanssektoren går rundt med hund og kvit stokk og prøver å føle seg fram.

Men medan finanssektoren føler seg fram i blinde, er Søberg på Svalbard for å avslutte det første NFT-prosjektet til ein norsk bank.

Den mest unike NFT-mynten i samlinga er Falsen-mynten, etter Christian Magnus Falsen og fjellet Falsenslottet på Spitsbergen. Design: Ørjan Ingvaldsen / Haltenbanken. 3D-design: Ole C. Loftesnes.

I starten av februar, 10 månadar etter at prosjektet starta, blei moglegheiten til å lage nye digitale samleobjekt av svalbardpengane stengt.

Det har blitt produsert 551 setlar, og 111 myntar. Medan ekte svalbardpengar går på auksjonar for mellom 50.000 og 100.000 kroner, har ein av dei digitale svalbardpengane allereie blitt selt for 80.000 kroner.

– Det har gått sin seiersgong over heile verda, med besøk og brukarar frå 193 land.

Lagra i permafrosten

Måndag avslutta SpareBank 1 prosjektet. Sjølv om den ukjende pengehistorien igjen skulle bli gløymt, eller spådommen om kryptovaluta viser seg å ikkje gå i oppfylling, vil det alltid eksistere i ei gruve på Svalbard.

– På latin heiter det at det som ikkje finst i arkivet, det finst ikkje i verda, seier Søberg i den avsluttande talen, under bakken i permafrosten i ei nedlagt gruve i Longyearbyen.

Der held Arctic World Archive til. På fysiske filmrullar inne i ein container i gruva arkiverer prosjekteigarane absolutt all data tilhøyrande prosjektet.

AVSLUTNING: Morten Søberg legg på plass all data og informasjon om det første norske NFT-prosjektet til ein norsk bank, no lagra for tusen år på ein fysisk filmrull i ei gruve på Svalbard. Foto: Karen Anna Kleppe / TV 2

Viss alt går etter planen vil den ligge under bakken i permafrost saman med dei første karta frå Mexico, manuskripter frå Vatikanet og fotballhistoria til Brasil i fleire hundre, om ikkje tusen år.

– No vil dette eksistere til evig tid, i ein heilt perifer del av verda, i ei demilitarisert sone. Det er eit nytt kapittel i pengehistoria, og no blir den også sikra for ettertida, der den starta, seier Søberg.