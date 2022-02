Vi er inne i en brytningstid for bilbransjen. Mange nye modeller kommer på markedet, samtidig som flere velkjente biler forsvinner. En av dem som nå rydder ganske kraftig, er Audi.

– Vi har bestemt oss for ikke å bygge Audi A1 lenger. Det kommer heller ikke noen erstatter til Audi Q2. Vi skal begrense modellutvalget og finjustere Audi som premium-merke. Det gjør vi ved å begrense de små og rimelige modellene, og heller satse på de større og dyrere.

Dette sier administrerende direktør for Audi, Markus Duesmann, til det tyske nyhetsnettstedet Handelsblatt.

Satser på større og dyrere biler

Q2 ble lansert i 2016 og den kompakte SUV-en vil dermed bli å finne i kun en eneste generasjon, før den forsvinner fra produksjonsbånd og butikklokaler.

Llille A1 kom på markedet første gang ttilbake i 2010, og solgte godt her i Norge i flere år. Generasjon nummer to av småbilen kom i 2018. Nå denne nå fases ut ,vil A3 være Audis innstegsmodell.

Audi A1 solgte godt her hjemme til å begynne med,. Nå går den straks ut av produksjon.

En av årsakene er altså satsing på større, mer eksklusive og dyrere biler. Grunnen til det er enkel. Som så mange ganger før handler det om penger. Større og dyrere biler gir rett og slett mer klingende mynt i kassa. Samt at man ønsker å dyrke fram det eksklusive imaget i større grad. Da passer små og billige modeller dårlig inn i det store bildet.

Andre årsaker er selvfølgelig overgangen til elektriske drivlinjer, som de to nevnte modellene ikke er tilrettelagt for. Det er vel også grunn til å tro at den internasjonale mangelen på halvledere på kort sikt spiller inn her.

Skal du ha, må du skynde deg

Audi har som målsetting å lansere den siste nye bilen med forbrenningsmotor senest i 2026. Produksjonen av denne vi vare til 2033.

Her i Norge har Audi-salget de siste årene vært fullstendig dominert av elektriske biler. Så mye som 90 prosent av Audiene her hjemme vil etter alt å dømme være elektriske i inneværende år.

Akkurat når siste A1 og Q2 vil trille av samlebåndet har ikke Audi kunngjort enda, men tenker du på å kjøpe en ny slik bil bør du nok skynde deg.

