Han kan løse United-problem: – Vi snakker regelmessig om det

Ralf Rangnick mener Manchester United må ta steg for å holde på ledelser. Sascha Lense kan være løsningen.

Ralf Rangnick tok over Manchester United i slutten av november etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken, men tyskeren har ikke tatt England med storm.

I de to siste ligakampene har Manchester United gitt fra seg ledelsen. Laget United røk også ut av FA-cupen, til tross for at de tok ledelsen mot Middlesbrough.

– Situasjonen er ganske klar. I 11 av 13 kamper siden jeg tok over har vi scoret først, men vi har ikke vunnet alle, sier Manchester United-manageren før tirsdagens TV 2 Sport Premium-sendte Premier League-møte med Brighton.

Bare seks av kampene er vunnet.

– Vi er nødt til å holde hele kampen. Det er et steg vi er nødt til å ta, sier han.

VANSKELIG START: Ralf Rangnick har ikke tatt Manchester United med storm. Under tyskerens ledelse har laget vunnet seks av tretten kamper. Foto: Andrew Yates / PA

– Spillerne påvirkes

Rangnick hentet inn sportspsykolog Sascha Lense i desember på en avtale ut sesongen. De to har tidligere jobbet sammen i Schalke og RB Leipzig.

Rangnick fikk på mandagens pressekonferanse spørsmål om Lense.

– Det er ganske åpenbart at spillerne blir påvirket når de leder 1-0, men slipper inn mål i tre strake kamper. Det er mennesker, ikke roboter, så det er helt naturlig. Jeg snakket med Sascha, og vi snakker regelmessig om det. Det eneste vi kan gjøre er å snakke med spillerne, både én til én, en gruppe eller hele laget, sier Rangnick.

– Dette handler om to ting. Den ene er å avgjøre kamper tidligere. Dersom det ikke skjer, er vi nødt til å holde oss til kampplanen og være taktisk solide, sier han.

Ifølge Manchester Evening News er klubbens første sportspsykolog på om lag 20 år. Lokalavisen skriver at Rangnick var overrasket over at det ikke var noen på plass da han ble ansatt.

– Det er helt logisk. Jeg hadde til og med en tilbake i 1998 i Dortmund. Hvis du har spesialister for keeperne, spisser, fitness og fysisk trening, bør du også ha en ekspert på hjernen, har Rangnick nylig uttalt.

– Det handler ikke så mye om å sette dem i en rød sofa og holde hånden deres, for de fleste ønsker ikke det. Det er for å hjelpe spillerne med å få hjernene til å assistere kroppen, sa han.

– Vet hva som skal til

Manchester United ligger på femteplass i Premier League. Med seier over Brighton tar Rangnicks menn seg opp på fjerdeplass.

– Den største prestasjonen vi kan oppnå her hjemme er å bli nummer fire, mener Rangnick, som kun har kontrakt som manager ut denne sesongen.

Etter planen skal han inn i en konsulentrolle etter sesongen.

– Etter å ha vært her i ti-elleve uker, vet jeg hva som skal til neste sesong, men det er ikke tid for å diskutere det med noen. Jeg har fullt fokus på kampene so kommer, sier Rangnick.

– Hele fokuset mitt er på den nåværende stallen og å få det beste ut av den. Etter det kan jeg snakke om å ta nye steg neste sesong og de neste årene, fortsetter han.

Rangnick kunne opplyse at Fred og Alex Telles er klare til å møte Brighton, mens Edinson Cavani og Nemanja Matic fortsatt er ute.