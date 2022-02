Russland: – Mulig å komme til enighet med Vesten

Mandag har russiske diplomater rådet president Vladimir Putin til å fortsette samtalene med Vesten om spenningen på grensen mellom Russland og Ukraina.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, har rådet presidenten til å fortsette dialogen med USA og de allierte, til tross for at de har avslått russiske krav.

På spørsmål fra Putin om det gir mening å fortsette med en diplomatisk dialog, svarte Lavrov at han oppfordret til videre forhandling - samtidig som Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har reist mot Kiev og Moskva for et siste forsøk på å avverge russisk invasjon.

Saken oppdateres.