Kommer hjem til «Mad Men»-inspirert guttekollektiv – så ser de detaljen

– Dette her var jo dritkult. Litt cafefølelse, helt klasse!, sier Tobias Grini (26) og Sindre Brattåker (24) når de får de resultatet av Tid for hjems oppussing.

Det var nemlig tre gutter i et studentkollektiv i Bergen sentrum som hadde søkt Tid for hjem om hjelp til oppussing. Stuen hadde en stor ubrukelig peis, munkepuss på murvegger, og et utrolig skjevt og trekkfullt gulv. Ønsket var et nyoppusset rom der plassen ble litt bedre utnyttet.

FØR: En ganske overfylt stue med buegang og munkepuss. Foto: Pandora Film/TV 2

Etter fire dagers oppussing kunne de legge bena på bordet og nyte sitt nye oppholdsrom.

ETTER: Ny møblering og nytt lettstelt gulv. Foto: Pandora Film/TV 2

Fikk golfhull i gulvet

De tre som bor i leiligheten er alle ivrige golfspillere, og designer Morten Skjærpe Knarrum mente at et ekte golfhull – det måtte de ha. Leiligheten minner Morten om sine egne studiedager, der også han bodde sammen med kamerater i en sentrumsleilighet.

– Vi ønsket oss en strandbar med sand på gulvet og palmer i kroken. Kanskje ikke verdens beste ide, men et golfhull – det går an å gjennomføre, ler Morten.

Og hullet ble faktisk laget. Noe av det siste som ble gjort i leiligheten var å bore hull i gulvet, og plassere utstyret på plass. Men designer Morten måtte selv bore hullet. Resten av Tid for hjem var en smule skeptisk.

GOLF: De tre guttene spiller alle golf, og fikk golfhull i gulvet. Foto: Pandora Film/TV 2

Viktige forbedringer

Det var tre ting som var viktige å få ordnet i denne leiligheten. Det ene var peisovnen som ikke var i bruk, og som ikke oppfylte dagens krav til ildsted. Denne ønsket huseierne å fjerne, noe som ville gi bedre plass.

Neste punkt på listen var munkepussen og buegangen mellom stuen og gangen. Her ønsket de seg en litt større åpning i stedet, og slette vegger.

Tredje punkt var gulvet. Det var av eldre dato og veldig trekkfullt. Her ønsket guttene en nyere løsning som var lett å holde rent, og at det ikke blåste mellom plankesprekkene.

Ut over dette var det opp til designer Morten og Tid for hjem å komme med ideene.

MAD MEN: Farger og stil er hentet fra TV-serien Mad Men. Foto: Pandora Film/TV 2

Designer Mortens plan for guttekollektivet

– Det er egentlig ikke så mye de trenger, men sofa, TV, dart, og bar, i litt kule omgivelser vil gjøre studentlivet bra, sier designer Morten Skjærpe Knarrum.

Som inspirasjon til stemning, farger og materialvalg gikk Morten for universet til TV-serien «Mad Men». Altså litt 60-talls, mørkt treverk, litt varme, men klassiske farger og marmor.

Dette ble gjort:

Gulvet ble platet. Så ble det lagt linoleum i en varm rustfarge. For å få rommet til å virke litt større, samt knytte det bedre sammen med resten av leiligheten ble det samme gulvet lagt sømløst videre ut i gangen.

Munkepussen ble slettet ved hjelp av naturgips, og bueåpningen ble gjort om til en større firkantet åpning.

Vegger som skulle males ble helsparklet for å få bort fiskebensmønster.

Hele langveggen ble dekket med eikefinerte plater, og deretter gjort om til en vegg for oppbevaring.

Alle veggfargene ble forandret fra gråhvitt til en varmere palett ved hjelp av fargene Hummus og Masala.

MARMOR: En lekker benkeplate foran vinduene blir til arbeidsplass. Foto: Pandora Film/TV 2

En lang benkeplate i marmor ble montert på hele vindusveggen. Denne fungerer som arbeidsplass, spiseplass, kaffeplass og utsiktsplass.

En helt ny sofa ble designet av Morten&Jonas, og bygget av Andreas. Materialene var eik og rustfarget ulltekstil.

Se hva som ble brukt av farger, materialer og møbler i produktlisten her.

MØBELSNEKRING: Byggmester Andreas lager spesialdesignet sofa. Foto: Pandora Film/TV 2

Slik bygget Rune oppbevaringsveggen

Det er jo den store eikeveggen som skaper stemningen, og som er blikkfanget i det nye rommet. Denne veggen har en fleksibel oppbevaringsløsning der man kan flytte på hyller. Morten&Jonas tegnet systemet, og Rune bygget det på stedet.

Først handlet det om å montere eikefinerte plater rett på den eksisterende veggen. Fra gulv til tak, og i hele veggens lengde.

Deretter laget Rune en mengde spiler i eik. Først spiler som ble montert vertikalt, fra gulv til tak på hele veggen. Så spiler som skulle monteres horisontalt.

HYLLESYSTEM: Hyller er tredd mellom spiler og kan flyttes på. Foto: Pandora Film/TV 2

De horisontale spilene ble montert utenpå de vertikale, og i mellomrommet som da oppstod mellom vegg og spil skulle så de mange hyllene tres på plass.

Hyllene er laget ved å skjære til hylleplater som har samme bredde som mellomrommet mellom de vertikale spilene. På disse er det festet en egen spil i enden av selve hylleplaten. Denne passer akkurat i mellomrommet mellom vegg og spil. Dermed sitter hyllene fast.

All eik ble til slutt behandlet med hardvoksolje i en gylden farge.

Solgte leilighet med spesialdesignet sofa

Nå bor ikke lenger studentene i leiligheten. Når sommeren kom var det tid for å bryte opp. Studiedagene var over for noen av dem, og leiligheten ble derfor solgt – med sofa, spesialdesignet av Morten&Jonas.

NY DESIGN: Morten&Jonas hadde spesialtegnet denne sofaen til leiligheten. Foto: Pandora Film/TV 2

Da Tid for hjem laget sofaen ble delene laget på verksted, men selve monteringen ble gjort i stuen. Det var nemlig trangt i gangen og vanskelig å bære større saker inn i leiligheten. Dermed ble også sofaen værende igjen da guttene flyttet.

– Vi har mange gode minner fra tiden etter oppussingen, forteller Sindre Grini.

– Vi syntes det ble et kult rom, og var happy med det som ble gjort. Golfhullet ble ikke brukt mer enn et par ganger på forspill, men det var jo gøy! Uansett, dette var en fin avslutning på studietiden, sier han.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.