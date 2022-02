Forsvarer ulønnede internships: – En fin mulighet for å skaffe erfaring

Etter det ble kjent at Holzweiler søkte etter ulønnede praktikanter, har det vært stor debatt i sosiale medier om praksisen. Flere reagerte sterkt på praksisen, og LO beskrev det hele som det «ultimate bildet på sosial dumping»

Holzweiler mente det hele var en feil, og har nå trukket annonsen. De skal også etterbetale alle praktikanter som har jobbet ulønnet hos dem tidligere.

Influenser og TV-profil Sebastian Solberg gikk i forrige uke ut på Instagram og mente kritikken mot Holzweiler var urettferdig. Han har selv hatt internship både i og utenfor utdanningen sin innen medier, kommunikasjon og journalistikk, og forteller at han har hatt utelukkende gode opplevelser med det.

Han jobbet 2,5 timer i uka og hadde en betalt jobb i klesbutikk ved siden av i slik at det gikk rundt, forteller Solberg.

– Mange er fornøyde

Da kritikken mot Holzweiler haglet støttet han motegiganten, og mente det var helt vanlig å ikke få betalt under internship.

– I min omgangskrets har folk som jobber både i media og kles-og shippingsbransjen jobbet i ubetalte interships, og vært svært fornøyd med det og hva det har gitt dem senere i livet, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg studerte også i USA, hvor det er ekstremt vanlig med internships. Jeg har fått inn via mitt opphold der at det er en fin mulighet til å skaffe seg relevant erfaring i selskaper, som man kanskje ikke ville fått mulighet til å jobbe i som nyutdannet.

– Det er feigt

Solberg ønsker å diskutere internship som en helhet i stedet for enkeltsaken med Holzweiler.

– Det er mange selskaper i Norge som har benyttet seg av dette som nå velger å holde kjeft og ikke stå for det. Det synes jeg er feigt, sier han.

Han forteller at han har stor respekt for Holzweiler-familien og det de har fått til. Han synes det er uheldig at debatten har dreid seg mest om akkurat dem.

– Holzweiler har også endt opp med å ansette nesten alle de har hatt i internship, så jeg støtter dem 100 prosent.

Men at internship-ordningen kanskje bør reguleres i større grad kan han være enig i:

– Ordningen bør reguleres til for eksempel antall timer man kan ansette noen gratis eller til maks et par ganger i uken - at en viss andel av timene som blir brukt skal være en del av et utdanningsløp.

– Men at muligheten for å tilby slike stillinger skal bli borte synes jeg hadde vært utrolig trist, og da spesielt for nyutdannede som trolig vil komme lenger bak i køen i en ansettelsesprosess, og gå glipp av potensiell viktig erfaring til videre arbeidsliv, sier han.

Fått flere henvendelser

Sindre Hornnes, som er ungdomsrådgiver i Landsorganisasjonen i Norge (LO), bekrefter at LO har fått flere henvendelser etter Holzweiler-saken.

– De har fortalt at de blir lokket med løse løfter, som for eksempel at de får betalt jobb etter at de har jobbet gratis en stund. Det er også flere som har fortalt at de jobber gratis for å få erfaring på CVen. Det er flere unge som går i denne fella, sier han og fortsetter:

– Det er en amerikanisering i arbeidslivet der du skal være takknemlig for at du får bruke tiden din der selv om det er gratis arbeid. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. I mange tilfeller er det ulovlig sier han.

LO har ikke en samlet oversikt over hvor mange henvendelser de har fått før og etter saken, men kan si at de ser en tydelig oppgang i etterkant av at Holzweiler-saken kom ut i media.

LO: Sindre Hornnes er ungdomsrådgiver i LO. Han forteller at de har fått mange henvendelser fra unge personer etter Holzweiler-saken. Flere er frustrerte og desperate etter jobb. Foto: Linda Reinholdtsen

– Desperate etter å komme seg i arbeid

At Holzweiler har trukket annonsen og skal etterbetale lønn til ulønnede, mener Hornnes er bra, men han forteller likevel at ulønnet arbeid blant unge voksne ikke er uvanlig. Ikke bare i motebransjen, men også i andre bransjer.

– Vi får henvendelser fra unge som er desperate etter å komme seg ut i arbeid, og som er villige til å gjøre nesten hva som helst for å få en fot innafor, sier han.

Han synes det er bra at det blir satt søkelys på dette nå.

– Det er veldig viktig, og viser nødvendigheten av Arbeiderparti-regjeringen sin storrengjøring i arbeidslivet. Det er mye frustrasjon og desperasjon blant de unge som vil inn på arbeidsmarkedet. Det er uanstendig og kynisk at noen velger å utnytte unge, konstaterer han.

– Fellesnevneren for alle bedrifter som blir tatt med buksene nede, er at de mener de har gjort en feil og at dette er et engangstilfelle. Det er det dessverre ikke, fortsetter Hornnes.

– Mer vanlig enn mange tror

Jens Olav Dankertsen er daglig leder og grunnlegger av det norske merket Livid. Han mener praksisen med ulønnet arbeid ikke hører hjemme i bransjen.

– Jeg tror det er ganske vanlig, mer vanlig enn mange tror, sier Dankertsen, som understreker at Livid ikke bruker, har brukt eller kommer til å bruke ulønnet praksis.

Det var Børsen som først omtalte Dankertsens synspunkt i saken.

Han understreker også at han ikke ønsker å kommentere rundt praksisen til andre aktører i bransjen, men at han uttaler seg på et generelt grunnlag og hvordan praksisen er hos Livid.

Dankertsen mener det er svært viktig at de ansatte i en bedrift får lønn uansett.

– For å prestere bra på jobb, må du også ha mulighet til å ha det bra utenfor jobb, sier han, og fortsetter:

– Med mindre det er praksis i skolesammenheng, burde ikke ulønnet arbeid være lov.

LIVID: Jens Olav Dankertsen er daglig leder og grunnlegger av det norsk merket Livid Foto: Alvin Santos

– Skal ikke skape verdi

Dankertsen forteller at når en student er i praksis gjennom skolen skjer dette i trygge omgivelser og i en periode på noen uker. Ikke gjennom flere måneder, som et internship gjerne varer.

Han forteller at praksis gjennom studier er en gylden mulighet til å lære seg hvordan bransjen fungerer.

– I skolen har man noen uker med praksis. Da skal man lære og få praktisk erfaring fra det å jobbe i bransjen. Det skal gi utbytte i form av læring, sier Dankertsen.

– Studentene skal ikke skape verdi for kjeden, mener han.

Dankertsen er glad for at praksisen med ulønnet internship blir diskutert, og mener det er viktig at bransjen må ha et mer realistisk syn på ambisjonene sine.

– Jeg tror at problemet ofte er at ambisjonen til vekst ikke går i hop med hva man ønsker i bunnlinjen. Hva man skal ansette for. Da må ambisjonsnivået senkes litt.

Han håper også at flere i bransjen melder seg på i debatten.

– Det føles kjipt å skulle være et slags bransje-politi. Det er vi ikke, og det ønsker vi heller ikke å være. Vi har vår praksis, andre har sin. Vi er et gjennomsiktig varemerke, så får vi spørsmål til hvordan vi utfører ting, så svarer vi, avslutter han.