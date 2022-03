Influenserne forblir ustraffet – slik skal de lettere felles

Til tross for at Forbrukertilsynet arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig, skjult markedsføring, mener én av fire unge i alderen 18–25 år at det burde være helt forbudt for influensere å reklamere i sosiale medier.

Hver tredje unge kvinne sier de handler mer enn de trenger på grunn av influenser-reklame i sosiale medier, og halvparten av alle i aldersgruppen mener influensere forsøker å skjule at innleggene inneholder reklame. Det viser en undersøkelse gjort av Norstat for Danske Bank.

I høst utførte Forbrukertilsynet en tilsynsaksjon, der flere influensere ble tatt i nettopp å feilmerke og skjule reklame. Influenserne fikk imidlertid ingen økonomisk straff for å ha brutt loven.

Forbrukertilsynet har nemlig ingen lovhjemmel til å sanksjonere med overtredelsesgebyr for lovbruddene.

Kan ikke få overtredelsesgebyr

I Markedsføringsloven § 3 står det at «Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring».

Men selv om det finnes en lov, og det er forbudt å bryte den, har ikke Forbrukertilsynet mulighet til faktisk å straffe lovbrudd med et overtredelsesgebyr.

– Skjult reklame i form av manglende eller utydelig merking kan ikke sanksjoneres med overtredelsesgebyr i dag. Dette er en sanksjonsform vi gjerne ønsker innført for vesentlige eller gjentatte lovbrudd, sier seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel, til TV 2.

Per i dag må Forbrukertilsynet først gi et forbudsvedtak, før de så kan pålegge tvangsmulkt etter gjentatte brudd på forbudsvedtaket.

Et forbudsvedtak er en oppfordring til å slutte med en praksis – i dette tilfellet skjult reklame – som kan få en økonomisk straff, altså tvangsmulkt, dersom forbudet fortsetter å brytes.

HÅNDHEVER AKTIVT: Seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel, sier tilsynet først og fremst har som mål å komme til enighet gjennom dialog. Foto: Dag Jenssen / Forbrukertilsynet

Det er likevel ikke økonomisk straff tilsynet først og fremst benytter seg av.

– Markedsføringsloven har et tydelig forbud mot skjult reklame, som Forbrukertilsynet håndhever aktivt i dag. Dialog med næringsdrivende og godt informasjonsarbeid er viktige verktøy i arbeidet vårt, sier Dietzel.

– Ekstra bekymringsfullt

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, er bekymret for konsekvensene av at skjult reklame rettet mot unge forbrukere får fortsette ustraffet.

– Unge mellom 18 og 25 år er den aldersgruppen hvor antall inkassosaker har økt i flere år. En av årsakene er at de rett og slett ikke har penger til å betale regningene sine, sier Olsen.

BEKYMRET: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, frykter mangelde sanksjoner mot feilmerket reklame kan bidra til å forsterke kjøpepresset unge opplever. Foto: Danske Bank / Sturlason

Hun peker på at unge er en spesielt lettpåvirkelig gruppe, som kan bli fristet av influensere til å handle for penger de ikke har.

Tall fra Norstat-undersøkelsen viser at 85 prosent av de unge kvinnene tror at folk blir ubevisst påvirket av reklameinnlegg i sosiale medier.

– Nettopp derfor er det ekstra bekymringsfullt at denne undersøkelsen viser at mange unge kjøper mer enn de trenger på grunn av reklamen de eksponeres for i sosiale medier. Tidligere undersøkelser Danske Bank har utført viser at unge tar i bruk kredittkort eller tar opp forbrukslån når de går tomme for penger.

– Kun et «swipe up» unna

Forbrukerøkonomen er klar på de alvorlige konsekvensene det kan ha for fremtiden til unge som tidlig havner bakpå økonomisk.

– Det er fort gjort å havne i en ond spiral, og å bli sittende med gjeld med høye renter. Det er fryktelig synd. Unge mennesker er i startfasen av livet og skal spare penger til fremtiden, og komme seg inn på boligmarkedet – ikke streve med nedbetaling av kredittkort og forbruksgjeld.

Men når influensere deler lokkende tilbud og rabattkoder for produkter man bare «må ha», frykter Olsen at det kan bli for vanskelig å avstå fra kjøp – særlig når det er utydelig at innlegget er reklame, og ikke en vennlig anbefaling.

– På sosiale medier er du kun noen tastetrykk, eller «swipe up», unna nettsidene som influenserne henviser til. Produktene er svært lett tilgjengelige, det er enkelt å handle, og det er derfor også fort gjort å bli revet med, sier forbrukerøkonomen.

– Bør gjøre jobben sin

Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Line Toft, reagerer på antallet unge som opplever kjøpepress grunnet influensere på sosiale medier.

– Dette er voldsomme tall. Vi mener helt klart at Forbrukertilsynet bør gjøre jobben sin her for å ivareta unge, sier Toft.

IKKE OVERRASKET: Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ung, Line Toft, sier tallene er bekymringsverdige - men ikke overraskende. Foto: David Gustavsen Tvetene

Hun sier det i dag er en stor økning i antallet barn og unge som sliter med psykiske vansker, og at sosiale medier er en viktig del av hverdagen deres. Toft er klar på hva hun mener om dagens situasjon.

– Da må et minstekrav være å synliggjøre det svært godt når influensere tar betalt for innholdet de legger ut. I dag er det ikke godt nok.

Ikke overrasket

Kommunikasjonssjefen sier problemer knyttet til overforbruk og økonomi kan gi alvorlige konsekvenser for unge.

– Det kan oppleves altoppslukende for unge mennesker å slite med økonomiske vansker. Mange sliter med å se hvordan de skal løse utfordringene de står i og går ofte lenge med bekymringene sine. Dette kan føre til psykiske utfordringer, sier Toft.

Hun er imidlertid ikke overrasket over at barn og unge blir påvirket av dårlig merket reklame, som er utbredt som følge av at mange influensere bryter reglene om reklamemerking.

– Reklame fra influensere, som ofte også er forbilder, kommer ofte i en forpakning som gjør det vanskelig å fange opp at det er reklame, selv når det er merket. Det er dessverre ikke overraskende tall basert på dagens lovverk.

– Som en betinget dom

Slik lovverket fungerer i dag, kan Forbrukertilsynet kun straffe influensere som bryter loven ved å først gi et forbudsvedtak, og deretter eventuelt en økonomisk straff –såkalt tvangsmulkt – hvis de bryter forbudsvedtaket.

– De fleste vil jo hvis de får et påbud om å stanse noe rette seg etter det, men innimellom er det ikke slik. Derfor skjøter Forbrukertilsynet på med tvangsmulkt. Det blir på et vis som en betinget dom eller advarsel, og hvis du ikke innretter deg må du betale, forklarer TV 2s advokat, Theo Jordahl.

Et overtredelsesgebyr derimot, er sterkere lut. Det fungerer som en direkte straff som følge av handlingen, i motsetning til et forbud med tvangsmulkt.

BØR FORBEDRES: TV 2s advokat Theo Jordahl sier Markedsføringsloven med fordel kunne vært utbedret og forenklet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– I de tilfellene kan jo bare vedkommende si OK og innrette seg, og da kommer det ikke noen direkte økonomisk virkning. Men mange vil kanskje mene at fartsgrensereguleringene ikke er like effektive hvis man slipper unna ved å si at man ikke skal kjøre for fort på denne veien igjen.

Lovverket bør gjennomgås

Jordahl mener § 3, som Forbrukertilsynet per i dag ikke kan fatte vedtak etter, er den loven som best gjelder på området.

– Det er en viktig klangbunn hvor, i alle fall grovere, overtredelser åpenbart skulle vært gjenstand for gebyr, sier advokaten.

– Du skal vite hva du leser eller ser og også i reklame være sikret mot at det lyves på eller jukses med faktum.

Han mener lovverket slik det fungerer i dag er for komplisert, lite brukervennlig og tungnemt.

– Jeg syns generelt at all lovgivning burde vært gjennom en lettlest-prosess og en brukertest. Spesielt når alminnelige folk skal bruke det, sier Jordahl.

De siste årene har stadig flere opparbeidet seg et solid inntektsgrunnlag ved å fungere som en personlig reklamekanal i sosiale medier. Yrkesgruppen, som omtales som influensere, tjener i hovedsak sine penger på å påvirke andre til å bruke penger.

Jordahl sier lovverket derfor er modent for en forenkling og forbedring.

– Når enkeltpersoner uten proffkompetanse ut over sitt eget felt opererer som egne redaktører og utgivere, så kaller det på en gjennomgang. Man skal jo vite hva man risikerer og når, og det skal man kunne lese direkte ut av loven.

– Unge betaler prisen

Selv om en av fem unge ønsker et forbud mot influenser-reklame i sosiale medier, er det lite som tyder på at det vil bli aktuelt.

Forbrukerøkonom Thea Olsen tviler på om det er realistisk med et forbud, men stiller seg uforstående til de manglende reaksjonene på dårlig merking fra Forbrukertilsynet – til tross for at de har mulighet til å pålegge tvangsmulkt.

– Funnene i undersøkelsen taler sterkt. En av fem ønsker forbud mot reklame. Jeg tror likevel reklame på sosiale medier er kommet for å bli, men at det ikke merkes tydeligere, og at brudd på lovverket ikke får konsekvenser, synes jeg i aller høyeste grad er bekymringsfullt. Grunnen til min bekymring er at det sitter unge mennesker på den andre siden og betaler prisen for dette, sier Olsen.

ETTERLYSER KONSEKVENSER: Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, ønsker tydeligere sanksjoner fra Forbrukertilsynet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

I tilsynsaksjonen som ble utført i høst avdekket Forbrukertilsynet en rekke lovbrudd, og sendte ut advarsler til influenserne og annonsørene.

Hittil har det blitt med en advarsel.

– Jeg stiller meg undrende til at influenserne bare får fortsette, dersom Forbruketilsynet mener de bryter loven. En rask kikk på Instagram viser jo at dette fortsetter hos mange. Så er det samtidig viktig å huske på at det også er influensere som ser ut til å følge lovverket etter beste evne, sier forbrukerøkonomen.

– Svært problematisk

VIKTIG MED TYDELIG MERKING: Seksjonssjef Nina Elise Dietzel sier det er svært problematisk om annonsører og influensere ikke er tydelige på hva som er reklame og ikke. Foto: Dag Jensen / Forbrukertilsynet

Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet sier de er kjent med at enkelte mener det burde innføres et forbud mot influenser-reklame.

– Det er likevel ikke aktuelt med et forbud mot at påvirkere skal kunne reklamere i sosiale medier, men når man først reklamerer så er det regler for hvordan dette skal gjøres, sier seksjonssjefen.

Hun poengterer at all reklame er laget nettopp for å påvirke oss, men understreker viktigheten av at forbrukerne er klare over når de blir utsatt for reklame.

– Det er svært problematisk dersom annonsører og påvirkere ikke er tydelige på hva som faktisk er reklame i disse kanalene. Da utsettes forbrukerne for skjult kommersiell påvirkning, noe som er forbudt, sier Dietzel.

– Som forbruker skal du være klar over når du blir utsatt for reklame, slik at du får tatt på deg reklamebrillene og inntar en kritisk holdning til det du ser.