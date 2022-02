Bekrefter: Riiber påmeldt tirsdagens konkurranse

Mandag avla Jarl Magnus Riiber en negativ koronatest for tredje dag på rad. Han er dermed påmeldt tirsdagens kobinerkonkurranse, som starter med hopp i stor bakke. Det bekrefter kombinertsjef Ivar Stuan overfor TV 2.

– Han er påmeldt i morgen. Vi har muligheten til å ta ham av listen inntil et par timer før start. Han er i hvert fall klar, sier Stuan.

Han vet ikke hvilken form Riiber er i etter smitten.

– Det er klart vi er usikre på formen når vi har en utøver som har hatt korona og vært innelåst på et hotellrom i to uker. Er det noen som kan få til noe her, er det likevel Jarl, sier Stuan, som mener Riiber ideelt sett skulle hatt en uke til med trening før konkurranse.

– Nå er han i hvert fall et «Wild card» som kommer inn i morgen. Forhåpentligvis går det bra, sier han.

Slik endte han som prøvehopper

Mandag er Riiber prøvehopper under herrenes laghopp. Der leverte han et solid hopp på 127 meter.

– Det er kjempeviktig for ham å få en gjennomkjøring. Nå kan han beardbeide og forbedre de hoppene han gjør i dag. Han sover nok godt i natt, når han vet hva som venter her i morgen, sier kombinertsjefen.

Han forklarer hvordan Ribbers rolle som prøvehopper kom i stand:

– Hopp og kombinert har et godt samarbeid gjennom FIS. Vi spurte den norske renndirektøren, Lasse Ottesen, om det var mulig. Kombinert og FIS er interessert i å få med Jarl, siden han er den største stjernen. Da gjorde de en kjempejobb og hjalp oss med det. Det er vi glade for.

Den norske kombinertstjernen fikk en forsinket ankomst til OL i Beijing, etter at han testet positivt for korona kort tid før lekenes start.

Det gjør at Stuan ikke tør å tenke på gull for Riiber.

– Det ville jo vært vanvittig hvis det skulle skje. Jeg tror vi skal tenke at vi er veldig glade for å ha ham på start. Hvis han får ut potensialet sitt vil han være et godt tilskudd til lagkonkurransen, sier