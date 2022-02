Det er neppe å ta for hardt i å si at den myteomspunnede damen er verdens mest kjente grillornamentet. I hele 111 år har hun elegant tronet på toppen av den legendariske og høyreiste Rolls-Royce-grillen.

Dermed fleste kjenner de fleste til The Spirit of Ecstasy eller The flying lady som hun kalles i USA.

Apropos ”flying” – hun har faktisk ikke vinger, som mange tror. Hun står foroverlent med armene bakover – det som ser ut som vinger er faktisk en kappe som bølger seg i fartsvinden.

Mange tror også feilaktig at damen bestandig har prydet grillen på Rolls-Royces biler, men hun ble standard først tidlig på 1920-tallet. Før det var hun ekstrautstyr.

830 timer i vindtunnel

Dagens Spirit of Ecstasy er 10 centimeter (10,01 for å være helt nøyaktig) høy og laget av høyglanspolert rustfritt stål. Av sikkerhetsmessige årsaker er hun fjærbelastet slik at hun ikke forårsaker skade ved eventuell påkjørsel.

Den nye The Spirit of Ecstasy blir mer yndig enn noen gang. Det lover Rolls-Royce-sjefen. Her sees hun i sin fordums pakt.

Om du er villig til å betale ekstra for det, kan du få henne både i gull og sølv som ekstrautstyr. På nyere Rolls-Royce-modeller kan man med en knapp inne i bilen få få damen til å forsvinne ned i grillen, for å unngå tyveri.

Nå vil den BMW-eide bilprodusenten forandre damen. Anledningen er deres første elbil, som etter alt å dømme får navnet Spectre. Den blir produsentens mest aerodynamiske bil. For å få til dette må altså damen «slankes» og gjøres mer aerodynamisk for å unngå unødvendig luftmotstand.

Den ærverdige bilprodusenten har ikke brukt mindre enn 830 (!) timer i vindtunnel i «slankeprosessen» og for å redesigne den berømte damen.

Jo – en bil kan faktisk bli FOR bra

Skal være mer yndig enn noen gang

Hun har blitt lavere med sine 8,27 centimeter, mens kappen som dannet «vingene» nå leder luftstrømmen på en bedre måte

Den største forskjellen er likevel fotstillingen. Tidligere sto hun med beina parallelt. Nå står hun med det ene beinet foran det andre og hun har også fått mer bøy i knærne. Alt for å unngå unødvendig turbulens.

– Spirit of Ecstasy er det mest berømte automobile symbol i verden. I sin nye form er det mer strømlinjeformet og yndefull enn noen gang tidligere. Hun blir det perfekte symbolet for den mest aerodynamiske Rolls.Royce som noensinne er skapt, sier administrerende direktør i Rolls-Royce, Torsten Müller-Ötvös, i en pressemelding.

Det startet med at kona ville ha ham litt ut av huset

Video: Bli med oss på kjøretur i Rolls-Royce