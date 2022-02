– Norske barn må få lov til å forbli norske og ikke rives opp fra alt de kjenner

Barns norske statsborgerskap skal som hovedregel ikke tilbakekalles som følge av foreldrenes uriktige opplysninger, ifølge den nye statsborgerloven som trådte i kraft 15. januar 2020.

«I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn», heter det loven.

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold er opprørt over opplysningene TV 2 brakte søndag om at UDI likevel har tilbakekalt statsborgerskapet til 44 barn etter at loven ble innført. I tillegg kommer tre tilfeller der barna var blitt over 18 år da vedtaket ble gjort.

– Dette er hårreisende tall, og viser behovet for at Stortinget nok en gang må gripe inn, sier Wold.

I følge statistikkavdelingen til UDI hadde 70 prosent av barna som ble fratatt statsborgerskapet bodd i Norge i mer enn fem år, og ti barn hadde en botid i Norge på ti år eller mer.

– Tenk at barn i Norge opplever at myndighetene faktisk tar fra dem statsborgerskapet. Jeg har ikke ord for hvor skadelig dette er for integrering, og for barns trygghet og tillit til dette landet. Det er helt katastrofalt, sier SV-representanten.

Norske barn

Søndag stilte generalsekretær Pål Nesse i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) spørsmål ved om utlendingsforvaltningen igjen legger for lite vekt på barnets beste, slik de gjorde i Mustafa-saken, der Utlendingsnemnda (UNE) tapte.

Wold slutter seg til dette.

– I sak etter sak viser det seg at barnets beste ikke tillegges nok vekt, og at barn blir skadelidende for foreldrenes feil, sier hun.

Wold kommer med en sterk oppfordring til de andre partiene på Stortinget om å slutte seg til et forslag fra SV og Rødt om å innføre en foreldelsesfrist.

– Nå må norske barn få lov til å forbli norske, og ikke rives opp fra alt de kjenner. Vi håper at stortingsflertallet nå vil bli med på å innføre en foreldelsesfrist i slike saker, sier hun.

Rødts innvandringspolitiske talsperson Tobias Drevland Lund ber justisministeren redegjøre for hvorfor UDI har funnet grunn til å tilbakekalle statsborgerskapet til 44 barn etter at den nye loven trådte i kraft.

«Denne praksisen må da være et klart brudd på intensjonen i statsborgerloven», skriver Lund.

Han har sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren om praksisen.

Loven ligger under arbeids- og inkluderingsdepartementet, så det blir trolig statsråd Hadia Tajik som svarer Stortinget.

UNE enig med UDI i de fleste sakene

UDI mener de følger lovens pålegg om at barn som har en sterk tilknytning til Norge og som bor i Norge ikke skal miste sitt norske statsborgerskap.

– Vi kan unntaksvis tilbakekalle statsborgerskapet til et barn dersom barnet ikke har sterk tilknytning til Norge, sier Kjersti Trøseid, som er direktør UDI Kontroll.

Utlendingsnemnda (UNE) omgjorde ingen klagesaker som gjaldt barn fra januar 2020 til 8. juli i fjor. Det går fram av et internt notat TV 2 har fått tilgang til.

Det siste halvåret har UNE imidlertid omgjort sakene til totalt 10 barn i tre familier. Men UNE er enig med UDI i de fleste saker, understreker avdelingsleder i UNE, Georg Magne Rønnevig.

– Hvordan praksis utvikler seg er ikke noe vi vet på forhånd, men noe vi følger med på etter hvert som nemndene treffer sine avgjørelser i enkeltsakene. Til nå har UNE i de fleste tilfellene opprettholdt UDIs vedtak, sier Rønnevig.

19 av 79 saker er likevel omgjort siden loven kom - 10 av dem gjelder altså barn.

– Alle saker som handler om tilbakekall av statsborgerskap, blir behandlet i nemndmøte i UNE. Det er opp til nemnda å behandle dem ut fra de reglene som gjelder og de konkrete forholdene i sakene, sier avdelingslederen.

Foreldelsesfrist

Stortingets kommunalkomite skal behandle SV og Rødts forslag om at det må innføres en foreldelsesfrist i tilbakekallssaker.

Aps leder av komiteen, Lene Vågslid har tidligere gitt uttrykk for at hun vil jobbe for å få til en enighet om dette på rødgrønn side.

Den nye loven skulle beskytte barns rett som norske statsborgere til opphold og beskyttelse i Norge, og åpne for at personer som har bodd lenge i landet, er godt integrert og har sterkt tilknytning ikke skal miste statsborgerskapet fordi de kom med uriktige opplysninger langt tilbake i tid.