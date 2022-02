Ovnsbakt skrei med sprøstekte poteter

Christer Rødseth gir oss en liten bonus-oppskrift nederst i artikkelen. En type taco-skrei, nemlig fritert skrei i maislefse med guacamole, syltet løk og koriander.

Ovnsbakt skrei med tilbehør:

600 g skreiloin eller filet

Grovsalt

Pesto:

30 g persille

30 g estragon

2 ss ristede mandler

30 g revet parmesan

Saft og skall av ½ sitron

Litt flaksalt til smak

7-8 ss olivenolje

Kålen:

½-1 spisskål (eller annen kål, se an størrelse)

2 ss smør

Nøytral olje

Salt til smak

100 g sprøstekt bacon i terninger

Dill til pynt

Sellerisaus:

½ sellerirot

Ca. 3 dl helmelk

1 eggeplomme

Eventuelt litt smør fra potetene under

Potetene:

4-8 matpoteter

400 g klaret smør

Salt til smak

Syltet løk:

1 rødløk

0,5 dl hvitvinseddik

0,5 dl sukker

0,5 dl vann

Slik gjør du:

Salt skreiloinen i 5-6 minutter med grovsalt og la den ligge på benken. Skyll så av og sett kaldt på et klede i kjøleskapet. Jeg liker best å gjøre dette dagen før, men kan fint gjøres rett før servering. Ved servering deler du loinen i 4 biter og baker med litt smør på 180 grader i 5-7 minutter. Alt etter hvordan du liker den.

Pestoen lages ved at alle ingrediensene kjøres sammen i en mikser til det blir en tykk pesto. Smak til med salt. Denne skal smøres på fisken etter den er bakt.

Kålen deles i båter. Er det en spisskål kan du dele den i 8. Stek kålen så i en stekepanne med litt olje og smør til den er gylden brun. Bak den så på 180 grader i 5-6 minutter før servering.

Sausen lages ved at du kutter sellerien i små biter og koker mørt i lettsaltet vann. Sil av vannet og kjør sammen sellerien med melken. Smak til med salt. Rett før servering kan du ha i en eggeplomme, salt og eventuelt litt sitron til smak. Sørg for at sausen ikke holder mer enn 80 grader ved montering av eggeplommen. Sausen helles over kålen ved servering. Toppes så med bacon, syltet løk og dill.

Potetene skrelles, deles i (ca.) 8 og skylles i kaldt vann til vannet er helt klart. Kok de så i lettsaltet vann til de er helt møre, nesten så de faller fra hverandre. Hell så av vannet og ha potetene i en stekepanne med klaret smør. La de steke i det klarede smøret til de blir gylden brune. Sil så av smøret og ha på salt.

Den syltede løken lages ved å varme opp eddik, sukker og vann. Skjær så løken i tynne skiver og legg i laken. Kok opp og la den avkjøles i laken.

Fritert skrei i maislefse med guacamole, syltet løk og koriander:

FRITERT SKREI: Skrei serveres i maislefse. Foto: Christer Rødseth

8-12 tacolefser – maistortillas

400 g skreifilet – gjerne halestykker

Salt til smak

2 egg

100 g hvetemel

200 g panko eller griljermel

Fersk koriander

Olje til fritering

2 avokado

Saften av 1 lime

4 ss olivenolje

1 hvitløksfedd

Flaksalt til smak

Slik gjør du:

Se syltet løk i oppskriften til skrei over.

Skjær fisken i strimler og salte lett. Pisk sammen eggene. Vend fiskebitene i mel, så i pisket egg før til slutt i panko.

Del avokado i to, ta ut steinen og skrap ut innmaten av skallet. Kjør den så sammen med lime, olivenolje og hvitløk. Smak til med flaksalt.

Ved servering varmer du lefsene etter anvisning på pakken. Legg så guacamole i bunnen og topp med syltet løk før du friterer skreien kjapt i olje på ca. 180 grader. Dette kan kjøres både i frityr og i stekepanne.

Legg så den nystekte, gylne fisken på lefsen, ha på litt frisk koriander og limesaft.