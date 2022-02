15-åring fikk fillers i Oslo-leilighet: – Aner ikke hva jeg har i nesa mi

Programleder Solveig Barstad er på vei til et hotellrom hvor hun har avtalt å møte en 15 år gammel jente som for kort tid siden fikk injeksjonsbehandling med fillers i nesa. Jenta ønsker å være anonym, og hun har med seg moren sin. Personen som utførte behandlingen fant hun på Instagram under brukernavnet Fillersoo.

På denne kontoen er det ingen informasjon om hvem som står bak kontoen, eller hvor behandlingene blir utført. Jenta forteller at hun fikk en adresse like etter å ha booket timen. Adressen ledet henne til en leilighet på Grünerløkka.

– Det så ut som en helt vanlig leilighet som hun bodde i, forteller 15-åringen.

Den anonyme jenta forteller videre at hun ikke ble spurt om alder og at hun er usikker på hva som er injisert i nesa.

– Vet du hva som ble sprøytet inn?

Fakta: Hva er fillers? En filler er en romoppfyllende gel som sprøytes inn i huden for å behandle rynker, gi fyldigere lepper og forme kinnbein og hake. Hovedbestanddelen i en filler er vanligvis hyaluronsyre, det samme stoffet som finnes i huden. Injeksjon av en filler er ikke en permanent prosedyre, og effekten varer i 6-18 måneder. Det er nødvendig med oppfølgingsbehandling med jevne mellomrom.

– Nei, har ikke peiling.

– Det ble ikke sagt noe om det?

– Nei.

Jenta legger til at hun er fornøyd med resultatet, og at hun ikke angrer på utført behandling. Hun innser derimot at det kanskje ikke var så lurt.

– Det er ganske dumt å gjøre det på mindreårige uten tillatelse fra foreldre. Man vet ikke om det er yngre jenter enn meg som får sånne sprøyter og ikke vet hva det er.

En økende trend

Advokat Cecilia Dinardi jobber mye med barn og ungdom. Hun forteller om en økende trend som vekker oppsikt, der unge jenter helt ned i 14-årsalderen får fillerbehandlinger.

NY TREND: Advokat Cecilia Dinardi forteller at hun har møtt tenåringer som har fått utført fillerbehandlinger. Foto: TV 2 hjelper deg

LUKKET KONTO: 15-åringen viser Instagram-kontoen Fillersoo hvor hun fikk bestilt behandling. Foto: Skjermdump, Instagram.

– Først trodde jeg dette bare var ungdomsprat, men så fikk jeg høre det oftere og oftere av ulike ungdommer, og jeg begynte derfor å stille mer konkrete spørsmål. Det var da jeg skjønte at dette skjer, og at det er noe som skjer i stadig økende grad.

Dinardi forteller at behandlingene tilbys på lukkede Instagram-kontoer hvor ungdom ikke blir spurt om alder. Kontoene drives av private aktører som ikke identifiserer seg.

– Det er en grenseløs kynisme. Dette er personer som er ute etter å utnytte barn for ren økonomisk vinning. De setter ungdommer i en situasjon hvor de opplever å ha et behov for noe de overhodet ikke har et behov for, og som de må betale mye for. Det er en alvorlig utnyttelse av barn, og noe barn trenger å bli beskyttet mot.

Vi har over lengre tid forsøkt å få Fariba Enayati, som står bak Instagram-kontoen Fillersoo, i tale. Hun har valgt å ikke kommentere denne saken.

Fritt fram

Det er per i dag ingen aldersgrense på fillerbehandlinger, og som følge av at fillere ikke er en medisinsk behandling, er det heller ingen kompetansekrav for å utføre behandlingen. Dette ønsker Norfem, Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin, å gjøre noe med.

– Per i dag er det ingen aldersgrense. Fillere regnes ikke som en medisinsk behandling, og dermed er det fritt frem. Norfem har foreslått 21 års aldersgrense. Myndighetene har sagt at det kommer en aldersgrense, og at den kommer til å bli 18 år, forteller leder av Norfem, Karim Sayed.

INGEN ALDERSGRENSE: Lege og leder av Norfem, Karim Sayed, sier de egentlig ønsker 21 års aldersgrense på fillers. Foto: TV 2 hjelper deg

Risikofylt behandling

Sayed reagerer på behandlingen 15-åringen har fått.

– Dette tenker jeg er hårreisende. Alderen er en ting, men nesekorrigering er en prosedyre som er forbundet med veldig høy risiko. Det er kanskje den mest risikable av alle fillerbehandlinger. I tillegg er det utført hjemme hos noen, så her er det mye som skurrer, sier Sayed.

Lokalene som benyttes til denne type behandling krever godkjenning i henhold til forskrift om hygienekrav. Vi får opplyst fra Oslo kommune, bydel Grünerløkka, at adressen 15-åringen var til behandling på ikke har den nødvendige godkjenningen.

Vi har også bedt behandleren om dokumentasjon på godkjent lokale, men det har vi ikke fått. Hun har ikke ønsket å kommentere dette.

Lege Sayed reagerer også på at det på denne Instagram-kontoen ikke opplyses om risikoen ved å utføre denne type behandlinger.

Sayed forteller at mange klinikker har valgt å ikke utføre fillerbehandlinger i nese nettopp fordi det er forbundet med høyere risiko enn andre fillerbehandlinger.

FARE FOR KOMPLIKASJONER: Lege Karim Sayed viser TV 2 hjelper deg eksempler på vevsdød og infeksjoner. Foto: privat

– Den mest fryktede komplikasjonen er hvis du får filler inn i en blodåre. Da kan blodåren bli tett og blodet som forsyner nesa vil ikke komme frem. Da kan man få nekrose, altså vevsdød i deler av nesa. Det er også forbindelse mellom enkelte av blodårene i nesa og blodårene som går til øyet. Får du filler i det systemet så kan du bli blind på gjeldende øye. Det er en sjelden, men kjent komplikasjon. Det har skjedd flere steder, blant annet i Sverige for noen år siden.

Sayed har tips til forbrukere til hvordan man kan sikre seg en trygg behandling.

– Man må undersøke klinikkene ved å sjekke nettsidene. Det kan være lurt å finne ut om det er helsepersonell som jobber der, og hva slags opplæring behandlerne har. Man kan også sjekke andres erfaringer og gjerne ta en konsultasjon med behandler først. Da vil man få en indikasjon på om det virker som et bra sted.

Kommer strengere lov

Selv om klinikkene i dag gjerne har satt egne aldersgrenser på denne type behndlinger, finnes ingen lov som sier at man ikke kan gi fillers til en 15- eller 17-åring. Det blir det endring på nå. Tirsdag denne uka ble et lovendringsforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet behandlet av komiteen på Stortinget, og et flertall gikk inn for innføring av absolutt 18 års aldersgrense, samt at kun helsepersonell skal kunne utføre denne type behandlinger.

Dermed går det mot innstramminger i lovverket. Når loven trer i kraft, er foreløpig ikke klart.