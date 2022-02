Regn, sludd og snø – her står lavtrykkene i kø

Halve landet går en grå uke i møte, mens den andre halvparten kan glede seg over fint, vinterlig vær.

– Det er litt komplisert, sier vakthavende meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo, når TV 2 spør ham om å redegjøre for ukeværet.

– Eller, i Nord-Norge er det relativt enkelt. Det vil snø på Finnmarkskysten og generelt være litt kald vind. Utenom det blir det fint og vinterlig vær, sier han.

I Sør-Norge er historien en annen. Der fortsetter mildværet, mens lavtrykkene står i kø.

– I den sørlige halvdelen blir det veldig skiftende vær med en god del nedbør og nye lavtrykk nesten daglig, sier Krogsæter.

Noen dagers pause

Mandag henger det et nedbørsområde over Sør- og Østlandet. Meteorologen, som selv er vestlending, er ikke lei seg for det.

– På Vestlandet har vi hatt lavtrykk på lavtrykk siden romjulen, så da kan det være godt med noen dagers pause, sier Krogsæter.

Det blir stort sett opphold på Vestlandet og i Møre og Romsdal. I Trøndelag er det opphold i indre strøk, mens det kan komme snø i ytre strøk.

I Nord-Norge er det snøbyger i kyststrøkene.

– I Finnmark blir det sterk kuling og snøbyger, så det er rimelig friskt vær for å si det sånn, sier meteorologen.

Natt til mandag falt gradestokken ned til hele 30 minus på Finnmarksvidda.

Valentinværet gir mye å velge blandt. Best turvær er det nok i Trøndelag, hvis man liker romantikk i snø er Svalbard stedet. Solen kan vise seg mange plasser langs kysten vest i Norge. På Østlandet og Sørlandet og i Finnmark er nok innekos sikrest. God valentinsdag uansett💗 pic.twitter.com/C9xebQku6l — Meteorologene (@Meteorologene) February 14, 2022

En rekke farevarsler

Uken starter også brått med en rekke farevarsler.

På Østlandet er det ventet mye nedbør mandag. Lokalt kan det komme opptil 25 centimeter med snø vekk fra kysten og litt opp i høyden.

I Oslo kommer i stedet nedbøren som regn, og Vegtrafikksentralen advarer mot fare for vannplaning.

I deler av Viken gir nedbør og snøsmelting fare for flom.

For kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det sendt ut farevarsel for snøfokk. I store deler av landet advares det også mot moderat og betydelig snøskredfare.

Regn, sludd og snø

På tirsdag fortsetter lavtrykket inn i Sverige.

– Da kommer det et nytt lavtrykk inn over Rogaland, Agder og Telemark. Det blir sludd og regn på kysten og sludd og snø inn i landet. Det blir også en vindøkning i store deler av Sør-Norge, sier Krogsæter.

I Nordland er det meldt sur nordavind og sludd på kysten.

– Det beste været tirsdag blir å finne i indre Troms og indre Finnmark, sier han.

På onsdag blir det fint og kaldt i Nord-Norge, men litt sur vind i kyststrøkene, ifølge Krogsæter.

I Sør-Norge preges dagen av nok et lavtrykk.

– Det er svakere, men vil nok gi litt nedbør på Vestlandet og en og annen sludd- eller snøbyge på Østlandet.

Det vil også være perioder med opphold.

En uke med mye skiftende vær ligger foran oss 🧐 Nå er det Sør- og Østlandet som får lavtrykkene rett i fleisen, med perioder med nedbør og kuling 🌧️🌬️ I resten av landet vil de aller fleste få litt sol innimellom bygene🌤️ pic.twitter.com/mMbC64gI2y — Meteorologene (@Meteorologene) February 14, 2022

Ganske mye nedbør

Torsdag fortsetter oppholdsværet i nord med en del vind. Det samme gjelder for Trøndelag og Møre og Romsdal.

– I de sørligste delene av landet kommer det enda et nytt lavtrykk. Der blir det østlig kuling og regn langs kysten, mens det blir sludd og snø i indre strøk, sier Krogsæter.

Nytt lavtrykk fredag betyr ny runde med østlig kuling og regn på kysten i Sør-Norge. Det blir sludd og snø i Indre Agder, Telemark og på Østlandet opp til Mjøsa.

– Lavtrykket på fredag kan gi ganske mye nedbør. Det kommer trolig som snø litt inn i landet, sier han.

I Nord-Norge fredag blir det enkelte snøbyger, men ellers ganske fint og kaldt vær også mot slutten av uken.

SKITUR: Dersom nedbøren kommer som snø i høyden i Sør-Norge denne uken, lovet det godt for alle skientusiaster. Her fra Sjusjøen. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

– Glade for påfyll

Oppsummert mener meteorologen at det dårligste været kommer til Sørlandet denne uken, særlig i Agder og Telemark.

At nedbøren kommer som snø litt inn i landet kan imidlertid være godt nytt for skistedene.

– De er nok glade for at lavtrykkene gir litt påfyll av snø, sier Krogsæter.

Nord-Norge og Midt-Norge blir værvinnere og får generelt sett mye bra vær.

– De får mest oppholdsvær de neste dagene og veldig lite til ingen nedbør, sier han.

I store deler av Sør-Norge vil mildværet fortsette.

– Du må inn i indre strøk eller opp i høyden for å få kuldegrader. Der kan det holde seg et par grader under null, sier Krogsæter.

I Indre Troms og Finnmark er det slettes ikke mildt. Der kan temperaturene ligge på minus 25 grader på en oppholdsdag.