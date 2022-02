TV 2s ekspert tror stjernespillernes arvtakere befinner seg i klubben

Se Inter-Liverpool på TV 2 Sport Premium og Play onsdag fra klokken 20.00!

Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota og Luis Díaz.

De to førstnevnte er Klopps førstevalg, mens de to andre trolig hadde spilt fast på de fleste andre lag om de ikke var Liverpool-spillere.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at ingen lag kan måle seg med Liverpools bredde på kantene.

– Nei, de har faktisk best dekning i verden i de posisjonene. Uten tvil. Det finnes gode angrepsrekker, men akkurat i de posisjonene, så kommer jeg ikke på noen med samme kvalitet.

Salah og Mané har herjet i årevis, mens Jota tok den røde delen av Liverpool med storm etter overgangen fra Wolverhampton. Nå er det nyinnkjøpte Luis Díaz (25) sin tur.

–`Er Jota og Díaz gode nok til å ta stafettpinnen videre? Eller burde de siktet enda høyere?

– Det hadde selvsagt vært mye sikrere å si at Mbappé hadde fått det til. Men man skal ikke utelukke at Jota og Díaz klarer å ta arven videre fra Mané og Salah. Jeg har vanskelig for å se for meg at de vil levere likt målsnitt som Salah, men at Díaz kan bli en like viktig bidragsyter som Mané, det er jeg ganske sikker på, sier Stamsø-Møller.

KJØPT GULL? Luis Díaz ble hentet til Liverpool i januar. Foto: Martin Rickett

– Ingen av dem var verdensklasse før de fikk jobbe under Klopp

Han peker på de andre tre, som ikke var verdensklassespillere da de signerte for Liverpool. Alle tre hadde vist at de hadde kvaliteter, men ingen av dem ble snakket om når verdens beste kantspillere ble nevnt. Nå er det ofte nettopp disse tre som blir nevnt i den sammenhengen.

– Ingen av dem var verdensklasse før de fikk jobbe under Jürgen Klopp. Det samme kan man si om Jota. Det var ingen som så at han skulle bli en gedigen suksess så raskt. Det er helt logisk at de ønsker bedre dekning. De har vært sårbare på kantene, men nå er det plutselig et helt annet lag. Det er noe med fotballen til Klopp, som passer så utrolig bra til denne typen spillere, sier Stamsø-Møller.

Mohamed Salah og Sadio Mané har begge kontrakter som går ut sommeren 2023. Noe som betyr at Liverpool begynner å få dårlig tid om de ønsker å forlenge med duoen.

Begge to fyller 30 år i løpet av sesongen. Noe som betyr at deres neste kontrakt fort kan bli den siste virkelig store kontrakten.

– Jeg tror det er en reell frykt for å miste iallfall én av dem. De kan raskt havne i situasjonen hvor man må velge én av dem. En ting er å gi en av dem en lang og dyr kontrakt, men det er en helt annen ting å gi begge det. Mest sannsynlig er det vel at én av dem får det.

NØKKELSPILLERE: Sadio Mané og Mohamed Salah har vært to av hovedfaktorene til Liverpools suksess de siste årene. Foto: PETER POWELL

Klopp: – Jeg har aldri hatt en slik spiller

Da Liverpool-sjefen møtte pressen dagen før Inter-kampen la han ikke skjul på hva han synes om Luis Díaz.

– Han er en utrolig spiller. Gleden og kjærligheten han viser når han spiller fotball er så stor. På treningene våre klarer han ikke å stoppe å smile. Jeg har aldri hatt en slik spiller. Vi forventer mye fra ham i fremtiden, men vi forventer også mye nå. Jeg har en god følelse på at Díaz og Liverpool blir en fin historie, sa Klopp.

Colombianeren har også rukket å begeistre TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Både det første innhoppet og den første kampen fra start.. Han så virkelig ut til å passe i Liverpool.

