Norsk film solgt til utlandet

Filmen som kom ut i fjor i Norge, har nå blitt solgt til flere land, melder det amerikanske bransjebladet.

Det er selskapet TrustNordisk som har solgt filmen til Sveits, Estonia, Slovakia og Tsjekkia.

Odd-Magnus Williamson spiller hovedrollen som en avdanka komiker som har fått påvist kreft. Han har også skrevet manuset selv.

– Herregud, det er dritfett, sier Williamson om nyheten.

Komikeren spøker med at han håper dette vil føre til bedre skattevilkår.

KOMIKER MED KREFT: Williamson i rollen som kreftsyke Kasper. Foto: WWW.PINESANDWINES.COM

– Det føles kult også håper jeg på sikt at det er noen skattemessige fordeler av dette. Håper jeg blir rik.

Godt mottatt av kritikerne

Her til lands ble «Ingenting å le av» godt mottatt. TV 2, Dagbladet og Filmpolitiet ga filmen terningkast fem, mens VG trillet terningkast fire. Flere dro frem at filmen balanserer godt det triste og det morsomme.

Filmens regissør er Petter Næss, som tidligere har blitt Oscar-nominert for «Elling» fra 2001.

Produsent Gudny Hummelvoll understreker at det ikke er uvanlig at norske filmer blir solgt til utlandet, men at det selvfølgelig er hyggelig.

Se filmen på TV 2 Play her