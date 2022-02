Medaljen røk etter hoppthriller: – Det suger

Saken oppdateres!

Norge åpnet strålende i lagkonkurransen, men til slutt røk medaljen med svært liten margin. Tyskland knep bronsemedaljen kun 0.8 poeng foran Norge etter at Karl Geiger slo Marius Lindvik i den siste puljen.

– Det suger. Det er kjedelig. Vi må tenke fremover og ta med det positive, sier Lindvik til TV 2.

Østerrike og Slovenia kjempet en knallhard kamp om gullet. Veteranen Manuel Fettner sikret gull til Østerrike i konkurransens siste hopp. Dermed måtte forhåndsfavorittene ta til takke med sølv.

Norge var regjerende mester etter gullet i 2018.

– Det er veldig surt. Jeg føler vi som lag leverer veldig gode skihopp i dag. Det blir ekstra surt når det er så nærme, sier Daniel-André Tande til TV 2.

Kanonstart i førsteomgang

Granerud sørget for en norsk pangstart med et svev på 138 meter. Dermed tok Norge en knapp ledelse på Slovenia fra start. Tande fulgte opp med 130.5 meter og sørget for at Norge beholdt teten. Det gjorde de også etter Johanssons hopp i den tredje puljen.

Sportsnyhetene: Norge med knallstart i laghopp-konkurransen

Lindvik fikk det tungt

Men i den fjerde puljen skulle det snu, selv om Norges antatt sterkeste kort var i aksjon. Den ferske OL-mesteren Marius Lindvik fikk blytunge forhold og landet på 121 meter. Det gjorde at Slovenia kunne ta pause med en ledelse på 10.9 poeng. I tillegg klarte Østerrike å ta seg forbi Norge med knapp margin.

– Det er tungt over kulen. Jeg føler ikke at jeg har sjans. Jeg taper for mye høyde over kulen til å klare noe særlig lengde, sa Marius Lindvik til Discovery etter sitt skuffende hopp.

Granerud klarte ikke følge opp i andreomgang

Det ble ingen reprise av Graneruds prakthopp. Kun 121 meter gjorde at også Østerrike kom seg forbi Norge i starten av finaleomgangen.

I pulje to klinket Cene Prevc til med 132 meter under tøffe forhold. Dermed måtte Tande levere for å holde Norge i gullkampen. Det ble ikke mer enn 124. Dermed økte avstanden til Slovenia.

Johansson så ut til å kunne puste litt i gullkampen igjen med et hopp på 136.5 meter, men samtidig klinket Hoerl til for Østerrike. Dermed var det hele 17.2 poeng opp til ledende Østerrike før den siste puljen. 11.9 var avstanden til Slovenia på andre. Samtidig klarte Tyskland å ta innpå. De lusket kun 2.6 poeng bak Norge og medaljen var i fare.

Medaljen røk på tampen

Dermed var det opp til Lindvik å sikre en norsk medalje. Geiger hadde gode forhold, men strakk seg ikke lenger enn 128 meter. Lindvik hadde hakket verre forhold, men landet på 126.5 meter. Dermed røk den norske medaljen.

– Det kjennes håpløst opp over kulen, sier Lindvik om sistehoppet.

I gullkampen avgjorde Manuel Fettner gullet i østerriksk favør med 8.3 poeng ned til forhåndsfavorittene Slovenia på sølvplass.