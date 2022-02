Heine Totland var klar favoritt: – J*vla glad for at dette er over

Mens Isak Dreyer (28) og «Torpet kjendis»-vinner Marna Haugen (40) allerede var sikret en semifinaleplass, måtte Sophie Elise Isachsen (27), Heine Totland (51), Kjersti Grini (50) og Øyunn Krogh (26) ut i en siste og avgjørende gårdskonkurranse.

Denne gangen sto matlaging for tur. Deltakerne fikk beskjed om å lage to-retters middag. Til hovedrett skulle de servere hjemmelagde pølser, syltet rødløk, sennepssaus og en frisk sommersalat. Til dessert skulle de by på en luftig eggedosis med bær.

Klar forhåndsfavoritt

Allerede før konkurransen var i gang, ble én av deltakerne stemplet som en klar favoritt. Nemlig «MasterChef»-vinneren fra 2014, Heine Totland.

MATLAGING: Kjersti Grini, Sophie Elise Isachsen, Heine Totland og Øyunn Krogh Foto: Alex Iversen / TV 2

– Vi trodde jo at Heine skulle ta det ganske lett, men det var en veldig allsidig konkurranse, og vi hadde vel alle en mulighet, siden vi fikk en oppskrift. Jeg synes det var en fair fight, og vi ga jernet alle sammen, sier Kjersti Grini til TV 2.

Til alles overraskelse – også for den som vant – var det ikke Totland som imponerte dommer og kokk Christer Rødseth mest. Det var det influenser Øyunn Krogh som gjorde.

– Jadda! Nå er jeg semifinalist. Det er så vilt! Jeg hadde virkelig ikke trodd at jeg skulle ta den her, så jeg er overrasket – og utrolig stolt av meg selv, sier hun etter at resultatet av konkurransen var klart.

SJOKKERT: Øyunn Krogh ble svært overrasket da Christer Rødseth kåret henne som vinner av matlagingskonkurransen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Vanskelig å motivere seg

Dermed er influenser Sophie Elise Isachsen, artist Heine Totland og tidligere håndballspiller Kjersti Grini ute av Farmen kjendis 2022. Totland tar nederlaget med knusende ro, og unner Krogh seieren.

– En skulle jo ønske at jeg hadde levert 100 prosent her, men samtidig så er jeg veldig fornøyd med det jeg gjorde. Om Øyunn lagde bedre mat enn meg, så synes jeg det er dritfett, og det unner jeg henne, sier han til TV 2, like etter at oppholdet hans på Bøensætre gård er over.

VAR FAVORITT: Heine Totland var forhåndsfavoritt før matlagingskonkurransen. Foto: Alex Iversen / TV 2

51-åringen forteller videre at han er overraskende lite skuffet over å ikke ta den siste semifinaleplassen. Det tror han bunner i hvem han er som person.

– Det har vært vanskeligere og vanskeligere å motivere seg for denne finaleuka. Jeg er et bandmenneske, musiker, og er vant til å få ting til å svinge sammen med folk, så konkurranse for meg er en rar ting. For meg var eventyret over når vi var ferdig med de fem ukene, forklarer Totland.

Videre sier han at det kjentes som «et ork» å gå inn på gården igjen da han kvalifiserte seg til semifinaleplass.

FØRSTE MÅLTID: Sophie Elise Isachsen innrømmet at hun aldri tidligere har lagd middagsmat fra bunnen av. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Så jeg er rett og slett jævla glad for at dette er over akkurat nå. Og når det er sagt, så har det vært helt rått. Faderullan, sier han.

Ble overrasket over egen reaksjon: – Sjokkerte meg

Hadde aldri lagd mat

Mens Totland var klar favoritt, kunne Sophie Elise Isachsen røpe at hun aldri før hadde lagd et eneste middag fra bunnen av.

– Det som gikk galt var at vi hadde en matlagingskonkurranse, og det kan ikke jeg i det hele tatt. Det var hundre prosent forventet at jeg skulle ryke ut i dag, sier hun.

Hun overrasket dog stort med å slå ut Vebjørn Selbekk (52) i finaleukas første konkurranse i kunnskap, og er svært fornøyd med oppholdet.

– Jeg er veldig glad for at jeg sa «ja» til å bli med. Jeg er sykt fornøyd med den posisjonen jeg har hatt, og er kjempeglad for at jeg fikk lov til å være meg der inne. Alle har vært så snille med meg, sier Isachsen.

– Helt tom nå

Grini innrømmer at hun rakk å bli litt irritert for å ryke så nære en finale, men at følelsen raskt gikk over da hun kom ut av «Farmen kjendis-bobla».

– Jeg er helt tom nå, og synes at jeg har hatt en helt fantastisk opplevelse, sier hun til TV 2.

Grini var egentlig fornøyd med innsatsen under matlagingen, men ergrer seg mer over at det gikk skeis under sykonkurransen.

HELT TOM: Kjersti Grini synes det var kjipt å ryke så nære en finale, men kjente at kroppen var helt tom for energi. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg fikk faktisk skryt for den beste desserten, så jeg er fornøyd med det. For min del gikk det egentlig gærent under sykonkurransen. Der tror jeg at jeg var veldig nære ved å klare det, også gikk det gærent de siste 30 sekundene, forteller hun.

50-åringen håper at de nye vennskapene hun har stiftet hundre år tilbake i tid vil bestå i 2022.

– Jeg håper jeg kommer til å holde kontakten med mange her inne. Det har vært en heidundrende reise, og jeg har lært veldig mye fra de andre deltakere. Og det har vært utrolig gøy å få henge mye med Sophie og Isak, sier Grini.

Søndag er det klart for semifinaler i Farmen kjendis, og før episoden er omme vil enten Marna Haugen, Øyunn Krogh eller Isak Dreyer stå igjen som sesongens vinner.

