En død idé som aldri burde vært forsøkt realisert

NH90 helikopteret ble bestilt i 2001. 20 år senere har vi fortsatt ikke mottatt alle maskinene.

NH90 var tiltenkt å være et enhetshelikopter med felles løsninger for landene som deltok i utviklingen og for landene som valgte å kjøpe helikopteret.

Påstanden var at fellesløsninger ville gjøre helikopteret rimeligere og samtidig styrke samarbeidet innad i de europeiske NATO-landene. Påstanden var videre at helikopteret ville ha felles løsninger for vedlikehold og derigjennom skape god stabilitet for hele programmet.

Slik gikk det imidlertid ikke.

Konseptet falt i grus

NH90 har fra første stund vært en skrivebordøvelse skapt av politikere med gode intensjoner, men uten kunnskap eller kjennskap til hvordan forsvarsindustrien fungerer eller hvordan landenes ulike forsvarsstrukturer er bygget opp og landenes varierte behov. I stedet for felles løsninger ble det fra deltakende land stilt krav om ulike spesifikasjoner og ulike krav til helikopterets egenskaper.

Dette førte til at konseptet for helikopteret falt i grus. Leverandøren klarte ikke å levere som forutsatt, eller rettere sagt som forventet.

Mangelfull prosess

Den gangen Stortinget ble orientert om anskaffelsen ble dette presentert som et hyllevarekjøp. Sannheten var imidlertid at helikopteret verken var utviklet eller produsert da beslutningen om anskaffelse ble fattet. I ettertid er det liten tvil om at Forsvarets anbefaling og regjeringens beslutning var gal.

Bakgrunnen for dette kan man selvsagt spekulere i, men det er liten tvil om at prosessen var mangelfull og at beslutningen var fattet på urealistisk grunnlag. Sannheten er uansett at beslutningen i realiteten var basert på en idé og en god intensjon uten forankring i virkeligheten.

Noe av motivasjonen var utvilsomt ønsket om at Europa i fellesskap skulle etablere et europeisk miljø som motstykke til USAs dominans som leverandør av forsvarsmateriell. Etableringen av et konglomerat syntes derfor som en god idé.

Det har vært mange diskusjoner rundt NH90, både forsinkelser, kostnadssprekk, manglende flytid og operativ utilstrekkelighet har vært oppe til debatt.

Dessverre er taperne i alt dette først og fremst sjøforsvarets fartøy.

Gode nyheter

Manglende helikopterkapasitet medfører at fregattene ikke kan levere den effekten og kampkraften de er tiltenkt. Kystvakten lider også av mangel på faste helikoptre. Dette går utover ressursforvaltning, redningsberedskap og operativ kapasitet.

Fremskrittspartiet har ved flere anledninger stilt spørsmål ved om det er hensiktsmessig å gå videre med anskaffelsen av NH90. Men hver gang dette har vært oppe til vurdering har konklusjonen fra Forsvarsdepartementet vært at NH90 er det beste valget, og at det er mest hensiktsmessig og økonomisk mest lønnsomt å fortsette prosjektet. Det er derfor svært interessant og positivt overraskende at forsvarsministeren nå virker åpen for å revurdere hele anskaffelsen.

Ettersom hele fregattvåpenet er sentrert rundt NH90 som hovedressurs, har fregattene blitt tilpasset og utrustet i henhold til de behov NH90 har til fasiliteter og annet. Det innebærer at det er investert store beløp i funksjonstilpasset materiell som er tiltenkt bruken av dagens helikoptre.



Må se på andre løsninger

Det finnes imidlertid andre alternativer som kan løse hoveddelen av NH90s tiltenkte oppgaver. En interessant tanke kan være å finne en løsning der man fortsatt beholder NH90 som et rent fregatt-helikopter og at det anskaffes andre helikoptre til å ivareta Kystvaktens behov. På den måten får man nyttiggjort seg de tilpassinger og investeringer som er gjort på fregattene samtidig som den begrensede tilgjengelige flytiden for helikoptrene kan dedikeres til fregattene.

Uansett hva en løsning blir, må vi ta innover oss at NH90 som enhetshelikopter for NATO er en død idé som aldri burde vært forsøkt realisert. Forsvarets behov for helikoptre til Sjøforsvaret og Kystvakten må løses på en måte som sikrer operativ status så raskt som mulig.

