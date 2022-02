Åse (77) får ikke stemme fordi hun er blind

Åse Gilleberg (77) har vært blind i over 40 år. Men til tross for at hun ikke kan se har hun hatt en aktiv og lang yrkeskarriere som spesialpedagog. Denne uken skulle hun gjøre sin borgerplikt å delta i folkeavstemningen om oppløsning av Innlandet fylke. Men fordi fylket har valgt å gjøre valget hel-digitalt ble det vanskelig for henne å stemme.

– For å stemme må mann logge inn med bank-ID og da trenger jeg assistanse. Jeg kan jo ikke se tallene på kodebrikken eller på mobilen. Men jeg har ikke lyst til å gi fra meg pin-koder og passord til noen andre, sier Gilleberg til TV 2.

Ingen alternativ

Ved normale valg pleier Gilleberg å få hjelp av en assistent til å velge lister i valgboden. Når hun så stemmer er hun alene i stemmeboden. Ved dette valget finnes det ingen manuell alternativ til de som ikke har tilgang til digital innlogging.

DIGITALT: Man må ha digital bank-ID for å stemme. Foto: Innland fylkeskommune

– Jeg kan nok få hjelp av broren min, men det forandrer ikke på prinsippet om frie og hemmelige valg. Jeg blir så irritert over at ikke man tar hensyn.

Hastevedtak

På fredag klagde Åse Gilleberg derfor Innlandet fylkeskommune inn for Diskrimineringsombudet. Normal saksbehandlingstid er et halvt år. Ashan Nishantha som leder Diskrimineringsombudet sier til TV 2 at de i løpet av mandagen vil avgjøre om de skal hastebehandle saken, Det kan nemlig bli aktuelt å fatte vedtak innen valget er ferdig den 17. februar.

– Først vil vi vurdere om fylkeskommunen har brutt loven om ulovlig diskriminering basert på funksjonsnedsettelse, sier Nishantha,

– Dermed kan vi gi et rettepålegg direkte til fylkeskommunen. Om de da ikke følger opp vil de bli straffet med tvangsmulkt.

Dårlig tid

Fylkesordfører Even Alexander Hagen sier de vil strekke seg langt for å imøtekomme et rettepålegg fra Diskrimineringsombudet. Men samtidig minner han om at de har veldig knappe tidsmarginer å jobbe med.

Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap). Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi ville jo egentlig ha kombinert valg, men på grunn av pandemien så mente statsforvalteren at folkeavstemningen skulle gjennomføres heldigitalt.

– Man klarte jo å avholde et stortingsvalg under pandemien?

– Et stortingsvalg er noe helt annet, da har man over et år å planlegge for. Vi har kun hatt noen få uker.

Avgjøres 23.-24. februar.

Hagen minner om at en folkeavstemning uansett kun er rådgivende og at det heller ikke er underlagt valgloven. Staten har satt 1. mars som frist for å melde inn en eventuell oppløsning av fylket. Dermed er siste dato for å vedta oppløsning satt til fylkestinget den 23.-24. februar.