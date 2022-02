Å bruke mobiltelefonen mens du kjører bil er forbudt. Fra i fjor ble også bøtesatsen kraftig oppjustert. Nå får du 5.100 kroner i gebyr og to prikker i førerkortet, hvis du blir tatt for ulovlig mobilbruk.

Likevel er det svært mange som gjør dette. Og her er det betydelige forskjeller mellom kjønnene:

– Våre kjøredata fra 2021 viser at kvinner brukte mobilen opp mot dobbelt så mye som menn mens de kjørte. Vi så lignende atferd i 2020, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Korona-topp

– Dataene viser at kvinnelige sjåfører hadde en topp i mobilbruk i juli, med 3,5 prosent andel av kjøringen. Nordmenn kjører om lag 1.175 km i måneden og det vil si at de kvinnelige sjåførene i snitt kan ha kjørt 40 kilometer med mobilen i bruk bare denne måneden, sier Nielsen.

Menn fikk en topp på mobilbruk bak rattet i mars 2020, da koronaen inntraff. Én hypotese er at det var en stor mengde nyheter, som måtte sjekkes og ikke kunne vente.

– Meldinger, nyhetsvarsler og push fra sosiale medier kan alltid vente. Stans bilen og les nyheter og meldinger når du har parkert, sier skadeforebyggeren.

Politiet avholder jevnlig kontroller der de sjekker om bilister bruker mobilen mens de kjører. Dette gir nå et gebyr på 5.100 kroner og to prikker, hvis du blir tatt.

Trygg Trafikk: – Overrasket

Det er tasting og bruk av mobilen som registreres, ikke om du for eksempel streamer musikk. Datagrunnlaget er fra totalt 77 millioner kjørte kilometer (48 millioner i 2021), og mellom 5.000 og 7.000 aktive bruker av appen Smartbil.

Cecilie Bryner er kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk. Hun har denne kommentaren til det som nå kommer frem:

– Vi er overrasket over at kvinner er verst. De er jo flinkere enn menn til å unngå risikoatferd. Kanskje er de mer avhengig av å opprettholde sosiale relasjoner gjennom blant annet. mobilen, også mens de kjører bil. Vi finner ikke skille mellom lovlig og ulovlig mobilbruk i denne undersøkelsen. Samtaler tar også litt av oppmerksomheten litt avhengig av innholdet og hvor flink du er til å gå inn og ut av samtalen og trafikken. Likevel er all bruk som krever at du ser på og eventuelt taster på mobilen farligst.

Mobilbruken gikk ned fra 2020 til 2021, den største nedgangen sto mannlige sjåfører for.

Menn har hatt størst reduksjon

Samtidig viser tallene fra Frende at mobilbruken bak rattet synker. Totalt sett er det snakk om over 10 prosent fra 2020 til 2021. Menn har hatt den største reduksjonen, med 16 prosent. Kvinner har også redusert mobilbruken, men bare med 8 prosent.

Ikke bare har menn redusert mobilbruken mer enn kvinner, men utgangspunktet var også at menn brukte telefonen mindre mens de kjørte. I 2020 brukte menn mobilen 30 prosent mindre enn kvinner, og i fjor 36 prosent mindre.

