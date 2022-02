Derfor vil ikke FHI anbefale fjerde dose til eldre nå

I Sverige anbefales alle voksne over 80 år fjerde dose koronavaksine. FHI har foreløpig ikke landet på samme konklusjon.

Svenske Folkhälsomyndigheten (FHM) anbefaler at alle som er 80 år eller eldre å ta en andre oppfriskningsdose.

Bakgrunnen for beslutningen er at immunforsvarets evne til å reagere på vaksinasjon og bygge opp en langtidsbeskyttelse svekkes med økende alder.

– En oppfriskningsdose styrker beskyttelsen. Derfor tror vi at personer som er 80 år og eldre har godt av en ny dose, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til Aftonbladet.

FHM vurderer at den andre oppfriskningsdosen bør tidligst gis fire måneder etter den første.

I Norge er fjerde dose foreløpig forbehold personer med underliggende sykdommer.

Fortsatt godt beskyttet

FHI forteller at de ikke planlegger å anebfale fjerde dose til flere grupper nå.

– Så langt har vi anbefalt en fjerde dose bare for personer med svært alvorlig immunsvikt som følge av legemiddelbruk eller sykdom. Vi har ikke noen plan om å tilby fjerde dose til andre, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til TV 2.

Han mener at beskyttelsen fortsatt er god blant de over 80 år, gitt at de har fulgt vaksineprogrammet slik det er anbefalt.

– Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er meget god etter tre doser, også i denne aldersgruppa, sier Aavitsland.

SMITTEVERN: Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Gjør løpende vurdering

Selv om FHI ikke planlegger å anbefale fjerde dose til ytterligere grupper nå, vurderer de hele tiden vaksineprogrammet,

– Når vil dere ta stilling til fjerde dose for eldre?

– Det vurderer vi fortløpende. De eldste har generelt et noe dårligere immunforsvar, og dette viruset er farligere for dem, sier Aavitsland.

I løpet av 2021 har det blitt satt over 9,5 millioner vaksinedoser i Norge.

FHI-direktøren har tidligere sagt til TV 2 at de er forberedt på at det kan bli nødvendig med en fjerde dose i løpet av 2022.

– Det er ikke urealistisk. Det er ett av de scenarioene vi må være forberedt på, sa Camilla Stoltenberg.