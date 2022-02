Kristoff kjenner på et snev av bitterhet etter seier

Nå innser Alexander Kristoff at han kunne vunnet flere sykkelritt med et bedre spurttog rundt seg.

– Litt bittert. Det kan du godt si, er Alexander Kristoffs melding etter at han søndag åpnet seierskontoen for sin nye arbeidsgiver, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

For i Clasica de Almeria viste 34-åringen hva han kan få til med støtte i spurtene. Lagkameratene Andrea Pasqualon og Adrien Petit guidet ham perfekt inn på oppløpet, før han klarte seg på egen hånd de siste 200 meterne.

– Vi har allerede fått til en bra rytme i opptrekket og i spurtene. Det vi får til her, er på høyde med det beste opptrekket jeg noensinne har hatt. Det lover godt for resten av året, sier Kristoff og drømmer seg tilbake til årene i Katjusja.

DRØMMER OM NY VÅR: Alexander Kristoff har gjort sine saker bra i sesonginnledningen. @cyclingmedia_agency Foto: Alessandro Volders

Savnet hjelp

Han hadde noen av sine beste år i det russiske laget, som han forlot etter seks sesonger - i 2017. Da hadde han typer som Michael Mørkøv, Marco Haller og Rick Zabel rundt seg, og var en fryktet mann i spurtene. Etter overgangen til UAE Team Emirates forsvant mye av magien i avslutningene.

– Det var mye som var bra i UEA, men jeg ble vel ikke satset på 100 prosent. Først hentet de inn Gaviria i spurtene. Deretter slo Pogacar gjennom. Da ble det sammendraget som ble viktigst. Jeg fikk dermed ikke så mye backing i spurtene. Det var avslappende å ikke ha så mye press på seg, men jeg er en type som presterer bedre under press.

– Hva ser du nå at du har gått glipp av?

– Jeg har nok gått glipp av noen seire. Jeg vant likevel en del i UAE. Vi må blant annet ikke glemme de to Tour de France-seirene. Men det er klart at jeg kunne har flere triumfer som den på søndag hvis jeg hadde hatt flere til å hjelpe meg i spurtene, svarer Kristoff.

Dette overrasket Kristoff

Han startet sesongen på Mallorca i slutten av januar før ferden gikk videre til etapperittet Volta a la Communitat Valenciana, med noen av de beste spurterne på startstreken. Der sopte ham med seg to 3. plasser og viste at noe var på gang.

– Det gikk dårlig da vi skulle kjøre opptrekk på første dag på Mallorca. Helt ræv, faktisk. Men siden har laget gjort en veldig god jobb. Pasqualon og Petit er erfarne rytterne som vet hva de skal gjøre. Det gir en veldig god trygghet for meg. Da kan jeg sitte rolig på hjul. Dette gir meg veldig god tro på at vi skal få til flere gode resultater gjennom sesongen.

– Er du overrasket over at det fungerer så bra i Wanty?

– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket. Jeg trodde ting skulle være litt mindre på stell siden jeg gikk til et mindre lag enn det jeg har vært vant til fra Katusja og UAE. Men her jobbes det veldig godt, selv om støtteapparatet ikke er så stort.

FÅR STØTTE: Alexander Kristoff er positivt overrasket over hvordan spurtopptrekket i Wanty fungerer. @cyclingmedia_agency). Foto: Alessandro Volders

Sju timers busstur som oppladning

TV 2s sykkelekspert, Magnus Drivenes, mener førsteplassen fra søndag var lovende, men minner samtidig om:

– Husk at dette var Clasica de Almeria. Det er dermed vanskelig å si om opptrekket til Wanty er på høyde med det Kristoff hadde i Katjusja. Men vi så allerede i Valenciana, mot blant andre Fabio Jakobsen, at de har noe på gang. Også der ble Kristoff bragt frem i en veldig god posisjon. Da hadde ikke han trøkket eller farten til å utfordre helt mot mållinjen, men det var også et mye bedre spurtfelt. Nå som Kristoff er i ferd med å finne farten så kan det bli hur bra som helst, mener Drivenes.

TV 2s sykkelekspert er imidlertid enig med Kristoff at han kunne stått med flere enn 82 seire hvis han hadde gått til et annet lag enn UAE Team Emirates da han forlot Katjusja.

– Det er interessant å tenke på hva som kunne blitt dersom Kristoff og hans gode opptrekker Mørkøv hadde holdt sammen i et lag der det ble satset på spurtene. Aldersmessig var han på topp i de fire årene han var i UAE, påpeker Drivenes.

Da TV 2 snakket med Kristoff mandag satt han på bussen som skulle ta laget fra Spania til Portugal, en tur som tar sju timer. Onsdag starter Volta ao Algarve, som er siste på programmet før klassikersesongen åpner med Omloop Het Nieuwsblad 26. februar.

– Jeg håper på en ny vår i et nytt lag. I fjor var jeg mye syk første halvdel av sesongen. Jeg var rett og slett håpløs under klassikerne, som hang sammen med at jeg var dausjuk etter Milano-Sanremo. Det var rett og slett krise. Da jeg ble frisk igjen, så veltet jeg ut av det både i Flandern og Scheldeprijs. Det blir derfor spennende å se hva jeg kan få til i år. Nå har jeg tatt infuensavaksine og satser på at jeg går klar av sykdom, sier han.