Idrettsforbundet reagerer på at kunstløpkometen (15) får fortsette i OL

15-åringen er storfavoritt i den individuelle konkurransen som starter med kortprogram tirsdag.

CAS skriver at sjansen for at hun i ettertid ikke skulle få straff for den positive prøven var en faktor til å la henne konkurrere.

«Panelet har fattet at å stenge henne ut fra OL ville påført henne uopprettelig skade», skriver de i en pressemelding.

Valijeva avga i forbindelse med det russiske mesterskapet i romjula en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at hun bidro sterkt til at ROC tok gullet i lagkonkurransen i OL.

Idrettsforbundet reagerer

– CAS sin avgjørelse om å oppheve den midlertidige suspensjonen av den russiske utøveren er svært uheldig. Denne avgjørelsen undergraver både fair play og like konkurransevilkår for utøverne, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Kjøll mener saken belyser en mangel i regelverket.

– I denne saken burde beslutningen om midlertidig suspensjon blitt opprettholdt i påvente av en rettslig behandling av saken. WADAs regelverk gir ikke tilgang til å ilegge en mindreårig en midlertidig suspensjon ved en positiv dopingprøve.

– Deltar man i internasjonale seniormesterskap som mindreårig bør man også underlegges de samme antidopingbestemmelsene som øvrige deltakere i disse konkurransene. Her er det åpenbart et hull i WADAs regelverk.

Ble midlertidig suspendert

Trimetazidin er et stoff som finnes i hjertemedisin og medikamenter mot svimmelhet. Det står på forbudslista fordi det kan stimulere blodsirkulasjonen og bedre utholdenheten.

Valijeva ble midlertidig suspendert etter at den positive dopingprøven ble kjent, men suspensjonen ble senere opphevet av Russlands antidopingbyrå (Rusada).

Både Den internasjonale olympiske komité, Verdens antidopingbyrå (Wada) og Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) anket avgjørelsen inn for CAS, men nå er det klart at hun er klarert for konkurranse.

Fortsatt ikke fri

Hun er likevel fortsatt under etterforskning etter den positive testen, men CAS skriver at det vil bli tatt stilling til ved en senere anledning.

– Jeg forventer at WADA snarest, og med referanse til denne saken, endrer sitt regelverk som sikrer likebehandling av alle utøvere som deltar i internasjonale konkurranser på seniornivå, sier Kjøll i pressemeldingen.

– Sist, men ikke minst, gjør denne saken at det nok en gang dessverre reises spørsmål om Russlands integritet i det internasjonale antidopingarbeidet, sett i lys av den dokumenterte og systematiske dopingen som Russland har stått ansvarlig for tidligere, og som de også er dømt for, avslutter idrettspresidenten.